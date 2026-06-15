İki yeni rekor kıran Bulega: "Bu, WSBK kariyerimdeki en iyi hafta sonuydu"

Nicolo Bulega, daha önce Misano'da hiç yarış kazanmamıştı. Ancak 2026 sezonunda Phillip Island'daki açılış etabından bu yana görülen en baskın performansını sergileyerek, iki ana yarışta da rakiplerine 5 saniyeden fazla fark atmayı başardı.

Pazar gününün ardından Bulega, "Unutulmaz, inanılmaz bir hafta sonu geçirdik."

"Misano'da, tüm taraftarlarımın ve Ducati taraftarlarının önünde bu başarıyı elde etmek inanılmaz."

“Gerçekten çok mutluyum. Dünya Superbike Şampiyonası kariyerimdeki belki de en iyi hafta sonumdu." dedi.

Bulega'nın bu zaferi aynı zamanda üst üste 25. galibiyeti olurken, sezon içerisindeki 21. zaferini de getirdi. Bu sonuçla birlikte, bir WorldSBK sezonunda en fazla 'hat-trick' yapan sürücü rekorunu da ele geçirdi.

"Dürüst olmak gerekirse rekorları pek düşünmem ama bunu başarmak güzel."

"Ben her zaman bir sonraki yarışa odaklanırım. Ama bunu şimdi yapmak… Ayrıca sanırım Superbike'ta en çok podyum alan İtalyan benim ve bunu Misano'da başarmak daha da özel."