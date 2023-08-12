Iannone uzun süre sonra konuştu: "Tek pişmanlığım Ducati'den ayrılmak"

Dört yıllık doping cezası kısa süre sonra sona erecek olan Iannone'nin gelecek sezondan itibaren GoEleven Ducati ile World Superbike'a geçmesi bekleniyor.

2013-2019 sezonları arasında MotoGP'de yarışan Iannone, sırasıyla Pramac Ducati, Ducati, Suzuki ve Aprilia için yarıştı ve tüm hızına rağmen yalnızca bir galibiyetle MotoGP sayfasını kapattı.

En başarılı yıllarını Ducati bünyesinde geçiren Iannone, tek galibiyetini de 2016 sezonunda Ducati ile aldı -ancak o sezon bittikten sonra takımdan ayrılarak Suzuki'ye geçiş yaptı.

İki sezonluk Suzuki macerasının ardından bir sezon da Aprilia ile yarışan Iannone, sonrasında ise şok bir doping cezası alarak kariyerine uzun bir ara vermek zorunda kaldı.

Doping cezası boyunca pek ortada görünmemeyi tercih eden Iannone, gelecek planları hakkında verdiği bir röportajla sessizliğini bozdu.

Icon Magazine'e konuşan Iannone, "Eğer o dönem şu anki gibi düşünebiliyor olsaydım, birçok şeyi daha farklı yapardım."

"Örnek vermek gerekirse Ducati'den ayrılmazdım. Birkaç seçeneğim vardı, doğru bulduğumu [Suzuki] seçtim, ancak kalbimi Ducati'de bıraktım." diyerek sözlerine başladı.

Yarış galibi Andrea Iannone, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

WSBK'a geçiş görüşmelerinin hangi aşamada olduğu sorulan Iannone, "Şimdilik çenenizi kapalı tutun. Çalışıyoruz, yeterince yakın olan yakın geleceği düşünüyoruz."

"Cezam neredeyse bitti, bitiş çizgisi artık görünürde. Kasım ayında lisansımı geri alacağım."

"Temaslar var, görüşmeler var, konuşuyoruz... ve bana hala ilgi duyulmasından dolayı mutluyum, bu beni gururlandırıyor ve mutlu ediyor."

"Nerede, nasıl ve ne zaman, Superbike'ta mı yoksa MotoGP'de mi, bunu söylemek için henüz erken ama yıllar boyunca hep geri dönmek için çalıştık."

"Son yıllarda kesinlikle çok şey kaybettim ama en önemlisi olup biteni vakur bir şekilde karşılamaktı."

"İntikam istemiyorum, bundan hiç hoşlanmadım. Son yıllarda kendimi hep özgür hissettim, asla kapana kısılmış gibi hissetmedim."

"Sevdiğim şeyi yapmaya geri dönebilmeyi umuyorum: motosikleti 300 km/s hızla, olabildiğince sert sürmek, hafiflemiş hissetmek. Bu benim hayatım." dedi.