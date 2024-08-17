Iannone: "Toprak'ın performansı sadece BMW'den gelmiyor"

Bu yıl serideki ilk yılını geçiren Andrea Iannone, spora verdiği ara göz önüne alındığında gayet iyi bir performans sergiliyor.

Toprak'la da ilk kez pist üstünde mücadele etme şansı yakalayan İtalyan sürücü, temsilcimizin performansından övgüyle bahsetti ve BMW ile her şeyin uyum içinde çalıştığına vurgu yaptı.

Iannone şöyle dedi: “Toprak kesinlikle iyi bir yeteneğe sahip."

"Şu anda bence iyi bir motosiklete, iyi bir pakete de sahip. Yani konu sadece motosiklet değil, sürücü, motosiklet, takım... Her şey iyi çalışıyor."

“Bence son adımın sırrı bu."