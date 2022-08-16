Honda, WSBK’de yeniden kazanmanın çok zor olacağının farkında

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Bu sezon Honda, MotoGP’den Iker Lecuona ve Moto2’den Xavi Vierge’yi takıma katarak tamamen yeni bir sürücü kadrosuna sahip oldu ve fabrika destekli CBR1000RR-R projesinin ilk iki sezonuna kıyasla performans anlamında bir gelişim gösterdi.

Sezon ortasına gelindiğinde Lecuona sürücüler şampiyonasında altıncı sırada yer alırken, Vierge de 10. sırada kendisine yer buldu. Bu ikili, takımla beraber geçen sezonu 10. ve 13. bitiren Alvaro Bautista ve Leon Haslam ikilisinin sonuçlarını geliştirecek gibi görünüyorlar.

Honda’nın son WSBK galibiyetini, 2016’daki Sepang yarışında Nicky Hayden almıştı. 2020’de fabrika desteğini aldıktan sonra takımın en iyi sonucu, üç üçüncülük oldu.

Ancak takım patronu Camier, Honda’nın galibiyetlere giden yollara geri dönmesinin, markanın iki yıl önce düşündüğünden daha uzun süreceğini kabul ettiğini ve uzun vadeli başarının ulaşılabilir olduğundan emin olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Camier, “Honda’nın, bu seride başarılı olmanın ne kadar zor olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum. Burası, kurallar dahilinde her şeyi yapmakta özgür olduğunuz MotoGP gibi değil.”

“Kurallara uymak zorundasınız. Bu da bir şeyleri düzeltmek ve geliştirmek için yaratıcı düşünmeniz gerektiği anlamına geliyor ve bu da bir üreticinin bu şekilde hızla hareket etmediği bir şey.”

“Üreticilerin, değişiklik yapma konusunda çok hızlı olmadıklarını biliyoruz. Ancak aynı zamanda çok sistemli bir yaklaşımları var ve bu da ulaşmak istediğimiz yer konusunda uzun vadede işe yarıyor.”

“Baskı çok büyük değil. Hedefimiz elbette mümkün olduğu kadar kısa sürede kazanmak. Bu kesinlikle net. Ancak ‘ya kazanırsınız ya da mahvolursunuz’ gibi bir şey değil.” dedi.

Lecuona ya da Vierge bu sezon henüz podyuma çıkamadı. Ancak özellikle Lecuona’nın istikrarı, Honda’nın üreticiler şampiyonasında BMW ile giriştiği dördüncülük mücadelesinde önde yer almasını sağladı.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Camier, takvimdeki pistler hakkında az bilgileri olan iki yeni sürücünün yanı sıra Honda’nın Showa süspansiyonlarına ve Nissin frenlerine geçmesiyle, aslında ‘çok daha zor bir yıl’ beklediğini belirtti.

Ancak Camier, Honda'nın 2021'deki pozisyonu göz önüne alındığında, Yamaha’dan Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki’den Jonathan Rea ve Ducati’den Alvaro Bautista’nın oluşturduğu ‘büyük üçlü’ ile mücadele etmenin kendileri için asla gerçekçi bir hedef olmadığını da söyledi.

“Motosikletimiz ile beraber şu anki pozisyonumuz ilk altı, ilk beş civarı. İlk üç ile aramızda hâlâ fark var, bunu görebiliyoruz. Ancak bu farkı kapatmak için çok çalışmalıyız.”

“Geçtiğimiz sene bulunduğumuz noktadan sonra, galibiyetler için savaşmak asla gerçekleşmeyecekti. Artık çok fazla ayrıntı var. Üreticilerin seviyeleri çok yüksek, bu yüzden de aradaki farkı kapatmak zaman alıyor.”

“Bu durum, motosikletteki bir şeyi düzeltince daha hızlı olmak gibi bir şey değil. İşler böyle yürümüyor. Bundan dolayı zamana ihtiyacımız var ve şu anki gibi çalışmaya devam edersek gelişmeye devam edeceğimizden eminim. Ayrıca bu genç sürücülerin, öğrenmek için zamana ihtiyaçları var.”

“İki genç sürücüyle beraber bu durumu yaşamayı bekliyorduk. Onlar için her şey yeni. Pistleri ve motosikletleri öğrenmek için zamana ihtiyaçları var. Elimizden geldiği kadar onları destekleyebiliriz. Bunun zor olmasını bekliyoruz.”