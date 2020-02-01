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Honda, hâlâ yeni motosikletin “temelleri” üzerinde çalışıyor

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Honda, hâlâ yeni motosikletin “temelleri” üzerinde çalışıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
1 Şub 2020 08:26

Honda sürücüsü Leon Haslam, takımın yeni Dünya Superbike motosikleti üzerinde hâlâ temel parçaları test ettiğini söyledi.

Honda bu sene, 2002’den sonra ilk kez tam bir fabrika ekibiyle Dünya Superbike’a geri döndü.

Haslam ve Alvaro Bautista, kış boyunca yeni CBR1000RR-R motosikletinin gelişimini yönetti ve Ocak ayının başlarındaki Jerez testlerinden önce Kasım ayında birkaç özel test yaptı.

Portimao’daki testleri, lider Toprak Razgatlıoğlu’nun 0.851 saniye gerisinde altıncı tamamlayan Haslam, Honda’nın mevcut gelişim yolunu övdü ve takımın hâlâ “sabırsızlıkla beklediği şeyler” olduğunu söyledi.

WSBK.com’a konuşan Haslam, “Dürüst olmak gerekirse, sabırsızlıkla beklediğimiz çok şey var. Bu sadece motosikletin ayarlarını en iyi hale getirmekle ilgili değil, daha o aşamaya gelmedik bile. Normal ayarlamalar dışında motosiklete dokunmadık bile.”

“Henüz temel parçaları deniyoruz ve bu şimdiden bizi öndekilere yaklaştırdı.”

“Yani motosiklette ince ayarlar yaptığımız aşamaya geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Açıkçası, hedefimiz Phillip Island’da rekabetçi olmak ve test önemli olacak.”

“Şu andan teste kadar yapacağımız çalışmalar önemli. Özellikle yeni projeyle beraber her gün gerçekten önemli.” ifadelerini kullandı.

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Portimao’daki iki günlük testte Haslam’ın yaklaşık 2 saniye gerisinde 15. sırada yer alan Bautista ise, “Evet, elbette bizim için zor bir test oldu. Çünkü hava şartları sebebiyle Jerez’de çok fazla şey deneyememiştik.”

“Burada, dört günlük işi iki güne sığdırmak zorunda kaldık ve deneyecek çok fazla şey vardı.”

“Ancak gelecek ve motosikletin gelişimi için çokça veri elde ettik ve yarıştan önceki testte neler olacağını göreceğiz.” şeklinde konuştu.

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Leon Haslam, Team HRC

Leon Haslam, Team HRC
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Leon Haslam, Team HRC, Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati

Leon Haslam, Team HRC, Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati
2/8

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Leon Haslam, Team HRC

Leon Haslam, Team HRC
3/8

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Leon Haslam, Team HRC

Leon Haslam, Team HRC
4/8

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Team HRC

Alvaro Bautista, Team HRC
5/8

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Team HRC

Alvaro Bautista, Team HRC
6/8

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Team HRC

Alvaro Bautista, Team HRC
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Team HRC

Alvaro Bautista, Team HRC
8/8

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Alvaro Bautista , Leon Haslam
Takımlar Honda World Superbike Team
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Phillip Island

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