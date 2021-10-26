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World Superbike Haberler

Honda, 2022 WSBK sezonunda Lecuona ve Vierge ile yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda, 2022 Dünya Superbike sezonu için Iker Lecuona ve Xavi Vierge ile anlaştığını duyurdu.

Honda, 2022 WSBK sezonunda Lecuona ve Vierge ile yarışacak

Geçen ay Motorsport.com'un açıkladığı üzere Lecuona ve Vierge, deneyimli ikili Alvaro Bautista ve Leon Haslam'ın yerine, gelecek sezon Japon marka ile yarışacaklar.

Resmi açıklama, iki sürücüyle sözleşme yapıldığı MotoGP Aragon hafta sonundan yaklaşık bir ay sonra, salı günü geldi.

21 yaşındaki Lecuona, Tech 3 KTM ile geçirdiği iki zorlu MotoGP sezonunun ardından Dünya Superbike Şampiyonası'na geçecek. MotoGP'de aldığı en iyi sonuç altıncılık olan eski Moto2 sürücüsü, bitime iki yarış kala MotoGP sürücüler şampiyonasını 18. sırada götürüyor.

Vierge ise 2016'dan beri tam zamanlı olarak Moto2'de yarışıyor. 24 yaşındaki sürücü, bu süre zarfında dört podyum ve üç pole pozisyonu alırken, hiç zafer elde edemedi.

Honda, son iki yıldır Bautista ve Haslam ile yarışıyordu. Yeni CBR1000RR-R ile beklenen adımı atamayan Japon üretici, ortalamanın altında kaldığı iki yıldan sonra iki çaylak isimle anlaşmış oldu.

Önümüzdeki ay Endonezya'da yapılacak WSBK sezon finali öncesinde Honda, üreticiler şampiyonasını BMW'nin 54 puan gerisinde sonuncu götürüyor ve yılı burada bitireceği neredeyse kesin gibi görünüyor.

Gelecek yıl BMW'ye geçen Scott Redding'den boşalan Ducati koltuğuna dönecek olan Bautista, elde ettiği iki üçüncülükle beraber sürücüler şampiyonasında 10. sırada yer alırken, Haslam 12. sırada yer alıyor.

Haslam'ın yeni sezonda Britanya Superbike, MotoAmerica ve 2022 FIM Endurance World Championship seçeneklerine baktığını söylemişti.

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