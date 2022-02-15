Honda, 2022 Dünya Superbike sezonunda yarışacağı motosikleti tanıttı

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Japon üretici, yeni sezonda MotoGP'den ayrılan Iker Lecuona ve Moto2 sürücüsü Xavi Vierge'den oluşan yepyeni bir sürücü kadrosuyla mücadele edecek.

İki İspanyol sürücü, ocak ayında aynı pistte daha fazla test yapmadan önce, geçen yıl Jerez'de ilk kez Honda motosikletini test etmişlerdi. Yeni sezon 9-10 Nisan'da Aragon'da başlayacak ve ikili, o tarihlere kadar daha fazla test yapacak.

Honda, 2021 sezonunda Alvaro Bautista ve Leon Haslam ile yarışmıştı. İkili, yıl boyunca zaman zaman iyi sonuçlar alsalar da Japon üretici klasmanda yukarı taşımayı başaramadı.

Honda fabrika takımı, sezon boyunca sadece Barselona ve Jerez'de birer podyum alabildi. Bunlardan her ikisini de Bautista alırken, Haslam'ın en iyi sonucu dördüncülüktü.

Bautista yeni sezonda Michael Ruben Rinaldi'nin takım arkadaşı olmak üzere Ducati'ye geçerken, Haslam da Britanya Superbike Şampiyonası'na geçmeyi değerlendiriyor.

Yönetim tarafında, 2020 sonunda profesyonel kariyerine son veren Leon Camier takımın başında yer alan isim olacak.

Honda böylelikle 2022 motosikletini tanıtan ilk fabrika takımı da oldu. Kawasaki, güncellenmiş yeni motosikletinin örtüsünü 23 Mart'ta, son şampiyon Yamaha ise 25 Mart'ta kaldıracak.

BMW ve Ducati ise yeni sezon öncesinde lansman planlarını henüz resmi olarak açıklamadı.

Iker Lecuona, Xavi Vierge, Team HRC 1 / 3 Fotoğraf: Honda Racing Iker Lecuona, Xavi Vierge, Team HRC with Leon Camier. Team Manager, Team HRC 2 / 3 Fotoğraf: Honda Racing Xavi Vierge, Team HRC 3 / 3 Fotoğraf: Honda Racing