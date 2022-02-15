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World Superbike Haberler

Honda, 2022 Dünya Superbike sezonunda yarışacağı motosikleti tanıttı

Honda, 2022 Dünya Süper Bisiklet Şampiyonası'nda mücadele edeceği yeni CBR1000RR-R'ın örtüsünü kaldırdı.

Iker Lecuona, Xavi Vierge, , Team HRC
Iker Lecuona, Xavi Vierge, , Team HRC
1/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
2/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
3/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
4/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
5/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
6/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
7/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
8/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
9/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
10/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
11/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
12/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
13/22

Fotoğraf: Honda Racing

Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
Honda CBR1000RR-R Fireblade, Team HRC
14/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Gorka Segura, Team HRC
Iker Lecuona, Gorka Segura, Team HRC
15/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Pete Jennings, Team HRC
Iker Lecuona, Pete Jennings, Team HRC
16/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Team HRC
Iker Lecuona, Team HRC
17/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Team HRC
Iker Lecuona, Team HRC
18/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Team HRC
Iker Lecuona, Team HRC
19/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Team HRC
Iker Lecuona, Team HRC
20/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Team HRC
Iker Lecuona, Team HRC
21/22

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Team HRC
Iker Lecuona, Team HRC
22/22

Fotoğraf: Honda Racing

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Japon üretici, yeni sezonda MotoGP'den ayrılan Iker Lecuona ve Moto2 sürücüsü Xavi Vierge'den oluşan yepyeni bir sürücü kadrosuyla mücadele edecek.

İki İspanyol sürücü, ocak ayında aynı pistte daha fazla test yapmadan önce, geçen yıl Jerez'de ilk kez Honda motosikletini test etmişlerdi. Yeni sezon 9-10 Nisan'da Aragon'da başlayacak ve ikili, o tarihlere kadar daha fazla test yapacak.

Honda, 2021 sezonunda Alvaro Bautista ve Leon Haslam ile yarışmıştı. İkili, yıl boyunca zaman zaman iyi sonuçlar alsalar da Japon üretici klasmanda yukarı taşımayı başaramadı.

Honda fabrika takımı, sezon boyunca sadece Barselona ve Jerez'de birer podyum alabildi. Bunlardan her ikisini de Bautista alırken, Haslam'ın en iyi sonucu dördüncülüktü.

Bautista yeni sezonda Michael Ruben Rinaldi'nin takım arkadaşı olmak üzere Ducati'ye geçerken, Haslam da Britanya Superbike Şampiyonası'na geçmeyi değerlendiriyor.

Yönetim tarafında, 2020 sonunda profesyonel kariyerine son veren Leon Camier takımın başında yer alan isim olacak.

Honda böylelikle 2022 motosikletini tanıtan ilk fabrika takımı da oldu. Kawasaki, güncellenmiş yeni motosikletinin örtüsünü 23 Mart'ta, son şampiyon Yamaha ise 25 Mart'ta kaldıracak.

BMW ve Ducati ise yeni sezon öncesinde lansman planlarını henüz resmi olarak açıklamadı.

Iker Lecuona, Xavi Vierge, Team HRC
Iker Lecuona, Xavi Vierge, Team HRC
1/3

Fotoğraf: Honda Racing

Iker Lecuona, Xavi Vierge, Team HRC with Leon Camier. Team Manager, Team HRC
Iker Lecuona, Xavi Vierge, Team HRC with Leon Camier. Team Manager, Team HRC
2/3

Fotoğraf: Honda Racing

Xavi Vierge, Team HRC
Xavi Vierge, Team HRC
3/3

Fotoğraf: Honda Racing

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