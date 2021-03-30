Honda, 2021 Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Japon marka, bu hafta Barselona'da gerçekleştirilecek iki günlük resmi sezon öncesi testinden önce Salı günü, sanal bir lansman etkinliği düzenleyerek yeni motosikleti tanıttı.

Alvaro Bautista ve Leon Haslam, yeni sezonda arka arkaya ikinci kez Honda adına yarışacaklar. Ayrıca bu yıl Leon Camier'ın da takım yöneticisi olduğu duyuruldu.

Honda, 2019 yılında 17 yıllık aradan sonra fabrika takımı olarak Dünya Superbike Şampiyonası'na katılmıştı, ancak 2020 sezonu, tamamen Honda'nın kontrolü altında geçen ilk sezondu.

Ancak Honda, COVID-19 salgını nedeniyle tamamen yeni özelliklere sahip olan Honda CBR1000RR-R ile sorunlu bir ilk yıl geçirdi ve sezon boyunca tek podyumunu Bautista ile Aragon'da kazandı.

Alvaro Bautista, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'de geçirdiği başarılı yılın ardından Honda'ya katılan Bautista ve Kawasaki'den takıma katılan Haslam şampiyonayı sırasıyla dokuzuncu ve onuncu bitirdiler, Honda ise üreticiler şampiyonasında ancak 4. olabildi.

Honda, Ducati'den sonra yeni motosikletini tanıtan ikinci üretici olurken, Kawasaki yeni motosikletini tanıtan üçüncü üretici olacak.

Mercado, MIE'de Takahashi'nin yerini aldı

Honda'nın uydu ekibi MIE Racing, yeni sezonda sadece tek CBR1000RR-R ile gridde yer almaya devam edeceğini açıkladı, ancak motosikleti süren isim Leandro Mercado olacak.

Motocorsa Ducati ile yarışan Arjantinli sürücü Mercado, 2020 yılında Japon sürücü Takumi Takahashi'den boşalan yere geçecek.

Mercado, "Yeni Dünya Superbike sezonu için MIE Racing Honda Takımı'na katıldığımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, benim için yeni bir mücadele olacak ve hedeflerimize ulaşmak için her şeyimi ortaya koyacağım.

"Kariyerimde ilk kez ikonik bir marka olan Honda ile yarışacağım. Barselona'daki resmi sezon öncesi testlerinde CBR1000RR-R'ı sürmeyi ve takımla çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bana ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olan herkese güvendiği için MIE Racing'e teşekkür ederim." dedi.

Takumi Takahashi, MIE Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images