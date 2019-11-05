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World SUPERBIKE / Son dakika

Honda 2020 WSBK motosikletini tanıttı, Haslam'ı açıkladı

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Honda 2020 WSBK motosikletini tanıttı, Haslam'ı açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Kas 2019 09:54

Honda, 2020 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda kullanılacak olan yeni motosikleti tanıtırken, Leon Haslam yeni sezonda Honda'da Alvaro Bautista'nın takım arkadaşı olacak.

Bu sezon FIM Dünya Superbike Şampiyonası'na geri dönen Leon Haslam'ın ismi sürpriz şekilde Honda ile anılmaya başlamıştı ve Motorsport.com'un daha önce öğrendiği üzere taraflar anlaşma sağladı.

Honda ile resmi sözleşmeye imza atan Haslam, yeni sezonda Alvaro Bautista ile birlikte mücadele edecek.

Böylelikle 2020 WSBK gridi de tamamlanmış oldu.

2020 Superbike gridi:

Takım Sürücüler
Kawasaki

 Jonathan Rea

 Alex Lowes
Ducati

 Chaz Davies

 Scott Redding
Crescent Yamaha

 Toprak Razgatlioglu

Netherlands Michael van der Mark
GRT Yamaha

 Federico Caricasulo

 Garrett Gerloff
Honda

 Alvaro Bautista

 Leon Haslam
BMW

 Tom Sykes

 Eugene Laverty
Puccetti Kawasaki

 Xavi Fores
Pedercini Kawasaki

 Jordi Torres

 Lorenzo Savadori
Barni Ducati

 Leon Camier

Honda aynı zamanda bugün gerçekleştirdiği lansmanla gelecek yıl mücadele edeceği yeni Honda motosikletini de tanıttı.

Salı günü Milano'daki EICMA fuarında tanıtılan CBR1000RR-R SP, 2017'den 2019'a kadar kullanılan Fireblade'in yerini aldı.

Japon üreticinin yeni motosikleti:

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Liste

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
1/9

Fotoğraf: Honda

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
2/9

Fotoğraf: Honda

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
3/9

Fotoğraf: Honda

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
4/9

Fotoğraf: Honda

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
5/9

Fotoğraf: Honda

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
6/9

Fotoğraf: Honda

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
7/9

Fotoğraf: Honda

Marc Marquez, Honda CBR1000RR-R

Marc Marquez, Honda CBR1000RR-R
8/9

Fotoğraf: Honda

Honda CBR1000RR-R

Honda CBR1000RR-R
9/9

Fotoğraf: Honda

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Leon Haslam
Takımlar Honda World Superbike Team
Editör Jamie Klein

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13:00
20:00
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15:00
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Cum 25 Eki
10:30
17:30
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Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
13:00
20:00
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Cmt 26 Eki
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16:00
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
10:15
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SSP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
11:15
18:15
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
13:00
20:00
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