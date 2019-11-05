Honda 2020 WSBK motosikletini tanıttı, Haslam'ı açıkladı
Honda, 2020 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda kullanılacak olan yeni motosikleti tanıtırken, Leon Haslam yeni sezonda Honda'da Alvaro Bautista'nın takım arkadaşı olacak.
Bu sezon FIM Dünya Superbike Şampiyonası'na geri dönen Leon Haslam'ın ismi sürpriz şekilde Honda ile anılmaya başlamıştı ve Motorsport.com'un daha önce öğrendiği üzere taraflar anlaşma sağladı.
Honda ile resmi sözleşmeye imza atan Haslam, yeni sezonda Alvaro Bautista ile birlikte mücadele edecek.
Böylelikle 2020 WSBK gridi de tamamlanmış oldu.
2020 Superbike gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Kawasaki
|
Jonathan Rea
Alex Lowes
|Ducati
|
Chaz Davies
Scott Redding
|Crescent Yamaha
|
Toprak Razgatlioglu
Michael van der Mark
|GRT Yamaha
|
Federico Caricasulo
Garrett Gerloff
|Honda
|
Alvaro Bautista
Leon Haslam
|BMW
|
Tom Sykes
Eugene Laverty
|Puccetti Kawasaki
|
Xavi Fores
|Pedercini Kawasaki
|
Jordi Torres
Lorenzo Savadori
|Barni Ducati
|
Leon Camier
Honda aynı zamanda bugün gerçekleştirdiği lansmanla gelecek yıl mücadele edeceği yeni Honda motosikletini de tanıttı.
Salı günü Milano'daki EICMA fuarında tanıtılan CBR1000RR-R SP, 2017'den 2019'a kadar kullanılan Fireblade'in yerini aldı.
Japon üreticinin yeni motosikleti:
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Marc Marquez, Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
Honda CBR1000RR-R
Fotoğraf: Honda
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Leon Haslam
|Takımlar
|Honda World Superbike Team
|Editör
|Jamie Klein
Honda 2020 WSBK motosikletini tanıttı, Haslam'ı açıkladı
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