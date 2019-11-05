Honda 2020 WSBK motosikletini tanıttı, Haslam'ı açıkladı

Bu sezon FIM Dünya Superbike Şampiyonası'na geri dönen Leon Haslam'ın ismi sürpriz şekilde Honda ile anılmaya başlamıştı ve Motorsport.com'un daha önce öğrendiği üzere taraflar anlaşma sağladı.

Honda ile resmi sözleşmeye imza atan Haslam, yeni sezonda Alvaro Bautista ile birlikte mücadele edecek.

Böylelikle 2020 WSBK gridi de tamamlanmış oldu.

2020 Superbike gridi:

Takım Sürücüler Kawasaki Jonathan Rea Alex Lowes Ducati Chaz Davies Scott Redding Crescent Yamaha Toprak Razgatlioglu Michael van der Mark GRT Yamaha Federico Caricasulo Garrett Gerloff Honda Alvaro Bautista Leon Haslam BMW Tom Sykes Eugene Laverty Puccetti Kawasaki Xavi Fores Pedercini Kawasaki Jordi Torres Lorenzo Savadori Barni Ducati Leon Camier

Honda aynı zamanda bugün gerçekleştirdiği lansmanla gelecek yıl mücadele edeceği yeni Honda motosikletini de tanıttı.

Salı günü Milano'daki EICMA fuarında tanıtılan CBR1000RR-R SP, 2017'den 2019'a kadar kullanılan Fireblade'in yerini aldı.

Japon üreticinin yeni motosikleti: