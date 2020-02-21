World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
SBK FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Jerez
27 Mar
-
29 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Assen
17 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
22 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
12 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Oschersleben
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
160 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Algarve
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Magny-Cours
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Son dakika

Honda, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı

paylaşım
yorumlar
Honda, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
21 Şub 2020 13:35

Honda, 2020 Dünya Superbike sezonu için yeni renk düzenini tanıttı.

Honda, 2020 yılında fabrika takımına olan desteğini arttırmış ve tamamen yeni bir motosiklet üretme kararı almıştı.

Tokyo'daki Honda Welcome Plaza Aoyama'da yapılan lansman etkinliğine Alvaro Bautista ve Leon Haslam katıldı.

Lansman etkinliği halka açık değildi.

Superbike motosikleti mavi, kırmızı ve beyaz renk düzenine sahip olacak.

Bautista ve Haslam motosikleti kış boyunca kapsamlı şekilde test ettiler ve aynı zamanda Ocak ayında Portimao'daki WSBK testinde piste çıkarıldı. 

Bu yıl WSBK'da Honda motosikletiyle yarışacak olan Althea Racing de 2020 motosikletini tanıttı.

Slider
Liste

Honda WSBK Team bike

Honda WSBK Team bike
1/1

Fotoğraf: Honda

Sonraki haber
Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak

Önceki haber

Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Alvaro Bautista , Leon Haslam
Takımlar Team HRC
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Phillip Island

Phillip Island

28 Şub - 1 Mar
SBK FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
SBK FP1
Per 27 Şub
Cum 28 Şub
15:30
10:30
SSP FP1
Per 27 Şub
Cum 28 Şub
16:30
11:30
SBK FP2
Per 27 Şub
Cum 28 Şub
20:00
15:00
SSP FP2
Per 27 Şub
Cum 28 Şub
21:00
16:00
SBK FP3
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
15:00
10:00
SSP FP3
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
15:35
10:35
SBK SP
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
17:15
12:15
SSP SP
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
17:55
12:55
SBK Yarış 1
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
20:00
15:00
SBK SP Yarış
Cmt 29 Şub
Paz 1 Mar
17:00
12:00
SSP Yarış
Cmt 29 Şub
Paz 1 Mar
18:15
13:15
SBK Yarış 2
Cmt 29 Şub
Paz 1 Mar
20:00
15:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 3. gün

2
Formula 1

Tartışmalı DAS, 2021'den itibaren yasak olacak!

3s
3
Formula 1

2020 Barcelona testi 3. gün: Sabah bölümünde en hızlısı Bottas, Vettel yolda kaldı!

2s
4
Formula 1

Ferrari motor sorunu yaşadığını doğruladı

3s
5
Formula 1

Hamilton: "100 tur daha atabilirdim!"

Son Videolar

2020 Dünya Superbike Şampiyonası takvimi 02:12
World Superbike

2020 Dünya Superbike Şampiyonası takvimi

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı 03:06
World Superbike

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti 01:36
World Superbike

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası 01:01
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti 01:36
World Superbike

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti

Son Haberler

Honda, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı
SBK

Honda, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak
SBK

Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak

Toprak: "Philip Island için hedefim podyum!"
SBK

Toprak: "Philip Island için hedefim podyum!"

Ducati, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı
SBK

Ducati, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Kawasaki, 2020 Superbike motosikletini tanıttı
SBK

Kawasaki, 2020 Superbike motosikletini tanıttı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.