Honda, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Honda, 2020 yılında fabrika takımına olan desteğini arttırmış ve tamamen yeni bir motosiklet üretme kararı almıştı.

Tokyo'daki Honda Welcome Plaza Aoyama'da yapılan lansman etkinliğine Alvaro Bautista ve Leon Haslam katıldı.

Lansman etkinliği halka açık değildi.

Superbike motosikleti mavi, kırmızı ve beyaz renk düzenine sahip olacak.

Bautista ve Haslam motosikleti kış boyunca kapsamlı şekilde test ettiler ve aynı zamanda Ocak ayında Portimao'daki WSBK testinde piste çıkarıldı.

Bu yıl WSBK'da Honda motosikletiyle yarışacak olan Althea Racing de 2020 motosikletini tanıttı.