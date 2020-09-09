Haslam'ın Honda'daki geleceği, WSBK'nin durumuna bağlı

2010 WSBK ikincisi ve 2018 Britanya Superbike şampiyonu Haslam, geçtiğimiz yıl Kawasaki fabrika takımında Jonathan Rea ile takım arkadaşıydı ve bu yıl Honda fabrika takımına katıldı.

37 yaşındaki sürücü şimdiye kadar topladığı puanlarla şampiyonayı Alvaro Bautista'nın iki sıra gerisinde 10. sırada götürüyor.

Bautista'nın yeri 2020 için kesin gibi görünse de Haslam'ın kalıp kalmayacağına dair soru işaretleri var. Çünkü Honda, Cal Crutchlow'a bir Superbike koltuğu da teklif etti.

Ancak COVID-19'la ilgili durumdan ötürü 2021 sezonunda herhangi bir denizaşırı yarış olmazsa, Honda'nın gelecek yıl WSBK'dan ayrılacağına yönelik düşünceler var.

Geçen hafta sonu Aragon'da konuşan Haslam, Honda'nın 2021'de şampiyonanın nasıl bir yapıya sahip olacağını bilmeden, sürücüler hakkında herhangi bir karar almayacağını söyledi.

Haslam, "Honda, şampiyonanın kendisinde neler olacağını anlamaya çalışıyor. Bir dünya şampiyonası mı yoksa Avrupa şampiyonası mı olacak önemli olan bu."

"Takımdan çok memnunum ve takım da benden çok memnun, bu yüzden önümüzdeki haftalarda ne olacağını görmek için beklemeliyiz."

Leon Haslam, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Çünkü eğer bu bir dünya şampiyonası değilse ve yarışlar sadece Avrupa'da yapılıyorsa, bu herkes için ekonomik durumu değiştirir."

"Bu yılın çok garip olduğunu biliyorum ve HRC ile Honda olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Gelecekte neler olacağını bilmek için beklememiz gerekiyor."

"Honda'dan çok memnunum ve bu şampiyonaya devam etmeyi çok isterim, çünkü bunun çok yakında kazanan bir motosiklet olacağına inancım tam."

"Üç yarışta kaydettiğimiz ilerlemeyi görebilirsiniz. Alvaro zaten bir podyum elde etti ve yakınız. Ducati, Kawasaki ve Yamaha ile rekabet ediyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz."

"Şu an sahip olduğumuz şeyi en üst düzeye çıkarırsak, çoğu hafta sonu podyum için yarışabiliriz."

"Aragon benim için, kariyerimdeki en kötü pistlerden biri oldu, burada hiç podyuma çıkmadım ama diğer tüm pistlerde podyumlar elde ettim. Bu yüzden bu yarışlarda bu sonuçları yakalamak mutluluk verici."

"Alvaro burada her zaman rekabetçiydi, geçen yıl [Ducati için] her iki yarışı da 18 saniye farkla kazandı. Bu yüzden ona yakın olmaktan son derece memnunum." dedi.