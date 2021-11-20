Haslam ve Lowes, Endonezya'daki final yarışlarını kaçıracak

Honda sürücüsü Haslam, omzundaki fonksiyonel bir bozukluk nedeniyle hafta sonuna devam edemezken, Lowes cumartesi sabahı yapılan üçüncü antrenman seansındaki kazadan sonra çekilmek zorunda kaldı.

Bu, yeni Mandalika Cadde Pisti'ndeki sıralama turlarında ve yarışta toplam 18 sürücünün yer alacağı anlamına geliyor.

Haslam, hafta sonuna yaptığı güçlü başlangıçtan sonra WSBK kariyerini yüksek seviyede bitirmeyi ummuştu. Ancak geçen ay Arjantin yarışının ardından sağ omzundan ameliyat olmuştu ve yarışabileceğinden emin değildi.

Britanyalı sürücü, "Bu hafta sonu burada yarışamayacak olmak büyük bir hayal kırıklığı. Bu pist, özellikle Honda için harikaydı ve sakatlığıma rağmen ikinci seansta ilk altıda yer aldım."

"En hızlı turdan sadece 0,3 saniye uzaktaydık, bu halime rağmen bu yılki tüm yarışlar arasında, muhtemelen geçirdiğimiz en iyi cuma günüydü, bu yüzden yarışamamak çok hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

Lowes ise cuma günü yedinci en hızlı isimdi, ancak Cumartesi sabahı 16. virajda kaza yaptı. Bu sebeple de hafta sonundan çekildi.