Haslam, Honda Superbike takımında devam edecek

Böylece Honda, Superbike'a dönüşündeki ikinci sezonunda sürücü kadrosunda değişiklik olmadan mücadele edecek. Haslam ve Alvaro Bautista, 2021'de Honda adına mücadele edecekler.

Bu hafta sonu Estoril'de gerçekleştirilecek sezonun final ayağı öncesinde Honda, üreticiler klasmanında 4. sırada yer alıyor. Bautista, bu sene Aragon'da takımına ilk podyumunu kazandırmıştı.

Bautista ve Haslam, aralarında sekiz puan farkla şampiyonada 9 ve 10. sıralarda yer alıyorlar. Haslam'ın bu seneki en iyi sonucu dördüncülük oldu.

Haslam, "Team HRC ile anlaşmamı yenilediğim için memnun olduğumu söylemem, tam olarak düşüncelerimi yansıtmayabilir. Bu sene COVID-19 nedeniyle çok zordu, test seansları kısıtlıydı ancak sezon başından itibaren bu projenin büyük potansiyele sahip olduğunu, bu yüzden Fireblade'in gelişimi için takımla çalışmaya devam etmenin çok önemli olacağını biliyordum."

"SBK'da üst sıralar için mücadele edebileceğimizden gerçekten eminim ve nihai hedefim bu. Bu yüzden Honda ve Team HRC ile çalışmaya devam edecek olmak harika. 2021 sezonunun başlaması için sabırsızlanıyorum." dedi.

Honda'nın 2021 kadrosunu açıklamasıyla beş fabrika takımı, sürücü kadrosunu duyurmuş oldu.