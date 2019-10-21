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World SUPERBIKE / Son dakika

GRT Yamaha, 2020 Dünya Superbike kadrosunu açıkladı

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GRT Yamaha, 2020 Dünya Superbike kadrosunu açıkladı
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Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Eki 2019 11:00

GRT Yamaha Dünya Superbike takımı, 2020’de Dünya Supersport sürücüsü Federico Caricasulo ve MotoAmerica sürücüsü Garrett Gerloff ile yarışacak.

Daha önce Dünya Supersport’ta mücadele eden ve bu sezon Dünya Superbike’a giriş yapan GRT ekibi, şu anda Marco Melandri ve son Supersport şampiyonu çaylak Sandro Cortese ile mücadele ediyor.

Melandri bu sene sonunda yarışlardan emekli olacak, Cortese’nin geleceği ise fabrika destekli YZF-R1 motosikleti ile geçirdiği güçlü çaylak sezonuna rağmen belirsizliğini koruyor.

Bu sezon Evans Bros takımı ile Dünya Supersport’ta şampiyonluk için savaşan Caricasulo’nun uzun süredir GRT ile ismi anılıyordu. Amerikalı Gerloff’un ise GRT ve Ten Kate ile bağlantıları vardı.

Gelecek sene takımın ismi ise GRT Yamaha WorldSBK Junior Team olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Garrett Gerloff , Federico Caricasulo
Takımlar GRT Racing Team
Editör Lewis Duncan

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