GRT Yamaha, 2020 Dünya Superbike kadrosunu açıkladı

Daha önce Dünya Supersport’ta mücadele eden ve bu sezon Dünya Superbike’a giriş yapan GRT ekibi, şu anda Marco Melandri ve son Supersport şampiyonu çaylak Sandro Cortese ile mücadele ediyor.

Melandri bu sene sonunda yarışlardan emekli olacak, Cortese’nin geleceği ise fabrika destekli YZF-R1 motosikleti ile geçirdiği güçlü çaylak sezonuna rağmen belirsizliğini koruyor.

Bu sezon Evans Bros takımı ile Dünya Supersport’ta şampiyonluk için savaşan Caricasulo’nun uzun süredir GRT ile ismi anılıyordu. Amerikalı Gerloff’un ise GRT ve Ten Kate ile bağlantıları vardı.

Gelecek sene takımın ismi ise GRT Yamaha WorldSBK Junior Team olacak.