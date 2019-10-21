GRT Yamaha, 2020 Dünya Superbike kadrosunu açıkladı
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GRT Yamaha Dünya Superbike takımı, 2020’de Dünya Supersport sürücüsü Federico Caricasulo ve MotoAmerica sürücüsü Garrett Gerloff ile yarışacak.
Daha önce Dünya Supersport’ta mücadele eden ve bu sezon Dünya Superbike’a giriş yapan GRT ekibi, şu anda Marco Melandri ve son Supersport şampiyonu çaylak Sandro Cortese ile mücadele ediyor.
Melandri bu sene sonunda yarışlardan emekli olacak, Cortese’nin geleceği ise fabrika destekli YZF-R1 motosikleti ile geçirdiği güçlü çaylak sezonuna rağmen belirsizliğini koruyor.
Bu sezon Evans Bros takımı ile Dünya Supersport’ta şampiyonluk için savaşan Caricasulo’nun uzun süredir GRT ile ismi anılıyordu. Amerikalı Gerloff’un ise GRT ve Ten Kate ile bağlantıları vardı.
Gelecek sene takımın ismi ise GRT Yamaha WorldSBK Junior Team olacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Garrett Gerloff , Federico Caricasulo
|Takımlar
|GRT Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan
GRT Yamaha, 2020 Dünya Superbike kadrosunu açıkladı
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Per 24 Eki
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15:15
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|SSP FP1
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Per 24 Eki
Per 24 Eki
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09:00
16:00
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|SBK FP1
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Per 24 Eki
Per 24 Eki
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10:00
17:00
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08:00
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Cum 25 Eki
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10:30
17:30
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20:00
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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09:00
16:00
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|SSP300 Yarış
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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10:15
17:15
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|SSP Yarış
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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11:15
18:15
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|SBK Yarış 2
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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13:00
20:00
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