Granado, MIE Honda ile WSBK'a geçiyor

Haberi dinle

Son iki sezondur İspanya Superbike ve MotoE gibi serilerde mücadele eden Granado, böylece gelecek sezondan itibaren ilk kez tam zamanlı olarak WSBK gridine katılacak.

2020 sezonunda Estoril'de tek seferliğine piste çıkan ve mücadeleyi puan alarak noktalayan Granado, o yarışta Alex Barros'tan bu yana seride yer alan ilk Brezilyalı olmuştu.

26 yaşındaki henüz genç sayılabilecek sürücünün geçmişinde dört Brezilya Superbike ve 2017 CEV Moto2 şampiyonluklarının yanı sıra 2022 MotoE ikinciliği bulunuyor.

MIE Racing Honda takım patronu Midori Moriwaki, "Eric'in takıma katılmasından büyük memnuniyet duyuyorum."

"Eric ile 2020 sezonunun son yarışında çalışma şansı bulmuştuk. İlk yarışta puan almış, ikinci yarışta da rekabetçi olabileceğini göstermişti, kesinlikle etkileyiciydi."

"Yeteneği, hızı ve profesyonelliği kendisini değerli kılan unsurlar. Kendisinin takım için en uygun sürücü olacağını düşünüyorum." dedi.

WSBK gridine katılmasıyla ilgili Granado ise, "Bu benim ve kariyerim için büyük bir fırsat, rekabetçi bir motosikletle yapabileceklerime ve Honda ile birlikte çalışarak motosikleti geliştirebileceğime inanıyorum."

"Gerçek bir meydan okumayla karşı karşıya kalacağım, dünyanın en hızlı sürücüleriyle mücadele etmem gerekecek; ancak sağlam sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapacak ve sezonu kendimden memnun bir şekilde kapatmaya çalışacağım."

"Brezilyalı taraftarların da desteğini hissedebileceğimi umuyorum, bir Brezilyalı sürücü dünya şampiyonalarında piste çıkmayalı çok uzun süre oldu. Ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmeyi umuyorum." dedi.

MIE, geçtiğimiz sezonu sadece üç puanla noktalayarak hayal kırıklığı yaratan Leandro Mercado'nun takımdan ayrıldığını da doğruladı, takım arkadaşı Hafizh Syahrin hakkında ise henüz bir açıklama yok.