Go Eleven Ducati, Davies'in yeni renk düzenini tanıttı

Davies, son yıllarda Ducati fabrika takımında yarışıyordu ve geçen yıl akıma katılan Scott Redding'in gerisinde kalmıştı. Sezon sonunda koltuğunu genç yetenek Michael Ruben Rinaldi'ye kaptıran Davies, Rinaldi'den boşalan Go Eleven Ducati koltuğuna geçti.

Takım, Davies ile beraber kırmızı/beyaz/sarıdan oluşan renk düzenini bırakma ve temelde mavi renge geçiş yapma kararı aldı.

Yeni renk düzeniyle ilgili göze çarpan yeniliklerden bir tanesi de, normalde fabrika ekibinin ana sponsoru olan İtalyan telekom şirketi Aruba.it'e ait logoların, Davies'in motosikletinde de yer alması oldu.

Bike of Chaz Davies, Team Go Eleven Photo by: Go Eleven

Go Eleven, geçen yıl Aragon'da Ruben Rinaldi ile zafere ulaşmıştı. Bu yıl aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Davies, Ducati fabrika takımının desteğiyle beraber sezona oldukça iyimser başlıyor.

Davies, bu hafta düzenlenen iki günlük özel Misano'da testinde yer almadı.

Testin en hızlı ismi Michael Ruben Rinaldi olurken, ilk günde zirvede yer alan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci günde 0.198 saniye yavaş kaldı.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing-Ducati Team Photo by: Aruba.it Racing