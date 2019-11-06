Go Eleven, 2020 için Ruben Rinaldi ile anlaştı

23 yaşındaki Rinaldi bu yıl Dünya Superbike'taki ilk tam sezonunu geçirdi ve Ducati Barni Racing'le inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı.

2020 yılında Go Eleven'da BMW'ye geçen Eugene Laverty'nin yerini alacak Rinaldi, Ducati Panigale V4 R ile mücadele edecek.

Takım patronu Dennis Sacchetti, "Michael, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alan en umut verici İtalyan sürücü. Büyük bir yeteneği var dünya şampiyonasındaki ilk tam sezonunda neredeyse podyuma çıkıyordu. Bu, Rinaldi'nin gelişim potansiyelini gösteriyor." dedi.

Rinaldi ise şöyle dedi: "Go Eleven Takımı ile yarışma şansı yakalamak benim için onur verici. Mutluyum çünkü beni istediler ve bu sayede iyi bir anlaşma bulmayı başardık."

"Hedefim gelişmeye devam etmek çünkü Superbike'daki ikinci tam sezonum olacak. İyi sonuçlar alabilir ve geçen yıla göre daha iyi bir tutarlılığa sahip olabiliriz."

Rinaldi'nin Barni'deki yerini 2020'de Leon Camier alacak.

2020 WSBK gridi: