Go Eleven, 2020 için Ruben Rinaldi ile anlaştı
Go Eleven Racing, 2020 Dünya Superbike sezonu için Michael Ruben Rinaldi ile anlaştı.
23 yaşındaki Rinaldi bu yıl Dünya Superbike'taki ilk tam sezonunu geçirdi ve Ducati Barni Racing'le inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı.
2020 yılında Go Eleven'da BMW'ye geçen Eugene Laverty'nin yerini alacak Rinaldi, Ducati Panigale V4 R ile mücadele edecek.
Takım patronu Dennis Sacchetti, "Michael, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alan en umut verici İtalyan sürücü. Büyük bir yeteneği var dünya şampiyonasındaki ilk tam sezonunda neredeyse podyuma çıkıyordu. Bu, Rinaldi'nin gelişim potansiyelini gösteriyor." dedi.
Rinaldi ise şöyle dedi: "Go Eleven Takımı ile yarışma şansı yakalamak benim için onur verici. Mutluyum çünkü beni istediler ve bu sayede iyi bir anlaşma bulmayı başardık."
"Hedefim gelişmeye devam etmek çünkü Superbike'daki ikinci tam sezonum olacak. İyi sonuçlar alabilir ve geçen yıla göre daha iyi bir tutarlılığa sahip olabiliriz."
Rinaldi'nin Barni'deki yerini 2020'de Leon Camier alacak.
2020 WSBK gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Kawasaki
|
Jonathan Rea
Alex Lowes
|Ducati
|
Chaz Davies
Scott Redding
|Crescent Yamaha
|
Toprak Razgatlioglu
Michael van der Mark
|GRT Yamaha
|
Federico Caricasulo
Garrett Gerloff
|Honda
|
Alvaro Bautista
Leon Haslam
|BMW
|
Tom Sykes
Eugene Laverty
|Puccetti Kawasaki
|
Xavi Fores
|Pedercini Kawasaki
|
Jordi Torres
Lorenzo Savadori
|Barni Ducati
|
Leon Camier
|Go Eleven Ducati
|
Michael Ruben Rinaldi
|MIE Honda
|
Takumi Takahashi
Açıklanmadı
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Michael Ruben Rinaldi
|Takımlar
|Team Go Eleven
|Editör
|Jamie Klein
Go Eleven, 2020 için Ruben Rinaldi ile anlaştı
Yarış merkezi
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|İçerik
|SSP300 FP1
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17:00
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|SBK FP2
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Per 24 Eki
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13:00
20:00
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|SBK FP3
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Cum 25 Eki
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08:00
15:00
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|SBK SP
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Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
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10:30
17:30
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|SBK Yarış 1
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Cum 25 Eki
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20:00
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|SBK SP Yarış
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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09:00
16:00
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|SSP300 Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
10:15
17:15
|
|SSP Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
11:15
18:15
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|SBK Yarış 2
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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