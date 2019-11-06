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World SUPERBIKE / Son dakika

Go Eleven, 2020 için Ruben Rinaldi ile anlaştı

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Go Eleven, 2020 için Ruben Rinaldi ile anlaştı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Kas 2019 13:55

Go Eleven Racing, 2020 Dünya Superbike sezonu için Michael Ruben Rinaldi ile anlaştı.

23 yaşındaki Rinaldi bu yıl Dünya Superbike'taki ilk tam sezonunu geçirdi ve Ducati Barni Racing'le inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı.

2020 yılında Go Eleven'da BMW'ye geçen Eugene Laverty'nin yerini alacak Rinaldi, Ducati Panigale V4 R ile mücadele edecek.

Takım patronu Dennis Sacchetti, "Michael, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alan en umut verici İtalyan sürücü. Büyük bir yeteneği var dünya şampiyonasındaki ilk tam sezonunda neredeyse podyuma çıkıyordu. Bu, Rinaldi'nin gelişim potansiyelini gösteriyor." dedi.

Rinaldi ise şöyle dedi: "Go Eleven Takımı ile yarışma şansı yakalamak benim için onur verici. Mutluyum çünkü beni istediler ve bu sayede iyi bir anlaşma bulmayı başardık."

"Hedefim gelişmeye devam etmek çünkü Superbike'daki ikinci tam sezonum olacak. İyi sonuçlar alabilir ve geçen yıla göre daha iyi bir tutarlılığa sahip olabiliriz."

Rinaldi'nin Barni'deki yerini 2020'de Leon Camier alacak.

2020 WSBK gridi:

Takım Sürücüler
Kawasaki

 Jonathan Rea

 Alex Lowes
Ducati

 Chaz Davies

 Scott Redding
Crescent Yamaha

 Toprak Razgatlioglu

Netherlands Michael van der Mark
GRT Yamaha

 Federico Caricasulo

 Garrett Gerloff
Honda

 Alvaro Bautista

 Leon Haslam
BMW

 Tom Sykes

 Eugene Laverty
Puccetti Kawasaki

 Xavi Fores
Pedercini Kawasaki

 Jordi Torres

 Lorenzo Savadori
Barni Ducati

 Leon Camier
Go Eleven Ducati

 Michael Ruben Rinaldi
MIE Honda

Japan Takumi Takahashi

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Michael Ruben Rinaldi
Takımlar Team Go Eleven
Editör Jamie Klein

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Cmt 26 Eki
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