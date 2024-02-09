Gerloff: "Toprak'ın verilerine sahip olmak harika"
BMW'nin yeni ismi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kış testlerindeki performansıyla sadece hayranlarını değil, aynı zamanda BMW sürücülerini de şaşırttı.
Yamaha'dan BMW'ye geçtiği zaman, birçok kişi bu hamlenin Toprak Razgatlıoğlu'nu "en büyük gücünden" mahrum bırakacağına inanıyordu, çünkü M1000RR frenleme sırasında arka tekerleğin havaya kalkıp, asfalta inmesinden hoşlanmıyordu.
Ancak 27 yaşındaki Toprak, bu motosiklete o kadar kısa sürede adapte oldu ki, Portimao testlerini zirvede kapattı.
Daha önce Yamaha'nın uydu takımında da yarışan Garrett Gerloff, Toprak'ın BMW motosikletiyle yaptıklarını görmekten memnun.
SPEEDWEEK.com'a konuşan Gerloff, "Toprak motosiklet üzerinde çok ilginç şeyler yapıyor."
"Ondan bu verileri almamız harika. Avustralya'ya kadar yoğun şekilde çalışacağız ve geliştirebileceğimiz herhangi bir alan olup olmadığını göreceğiz."
"Motosikleti çok hızlı ve çok havalı sürüyor. Böyle bir referansa sahip olmak çok güzel." dedi.
Avustralya ile ilgili Gerloff, "Yeni asfalt nedeniyle, test motosikleti adapte etmekle ilgili olacak."
"Motosikletin nasıl hissedeceğini ve asfaltın lastikleri nasıl etkileyeceğini kimse bilmiyor."
"Yine de sezona olabildiğince güçlü başlamak istiyorum, umarım çok fazla sorun olmaz."
"En azından en hızlı BMW'ye mümkün olduğunca yakın olmak istiyorum." dedi.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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