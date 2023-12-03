Gerloff: "Toprak, BMW ile ikinci testte tur rekorları kırmaya başlarsa şaşırmam"
2023 sezonunu en başarılı BMW sürücüsü olarak tamamlayan ve Toprak Razgatloğlu'nun eski takım arkadaşı olan Garrett Gerloff, Toprak'ın BMW ile daha ikinci testinde tur rekorları kırması durumunda buna şaşırmayacağını söylüyor.
Büyük bekleyiş sona eriyor zira temsilcimiz Toprak Razgatloğlu, yeni takımı BMW ile ilk testlerine bu hafta çıkacak.
Toprak'ın büyük yeteneğine güvenimiz sonsuz olsa da temsilcimizi büyük bir alışma sürecinin beklediği de bir gerçek. Sonuçta şampiyon sürücümüz tamamen farklı bir motosiklete geçecek.
BMW'nin motosikleti M1000RR, özellikle de aero anlamında Yamaha'dan çok daha karmaşık bir makine. Ön taraftaki kanatçıklar ve tüm gövdedeki aero parçaları, Yamaha'ya kıyasla daha fazla. Tabii buna ek olarak frenler, motor ve elektronikler de tamamen farklılar.
En azından Toprak'ın Yamaha'daki ekip şefi Phil Marron temsilcimizle birlikte BMW'ye geçecek, yine de Toprak'ı büyük bir alışma süreci bekliyor.
Ancak geçtiğimiz sezonu en başarılı BMW sürücüsü olarak tamamlayan Garrett Gerloff'a göre; Toprak'ın BMW'ye alışması hiç de zor olmayacak.
Garrett Gerloff, 2022'de Yamaha ile yarışıyordu ve 2023 için BMW'ye geçti. Yani kendisi hem Yamaha'yı hem de BMW'yi deneyimlemiş bir isim. Dolayısıyla kendisinin konu hakkında yorumları oldukça önemli.
Toprak'ın bu hafta çıkacağı ilk testler öncesinde konuşan Gerloff, Toprak'ın daha ikinci testten tur rekorları kırmasını bekliyor.
Worldsbk.com'a konuşan Amerikalı sürücü, "Bence Toprak, BMW motosikletini sevecek!"
"Frenlemeden önemli adımlar attık ve ilerleme kaydettik, bence bu adımlar sayesinde geldiği yerden pek farklı hissetmeyecek."
"Dürüst olmam gerekirse Toprak'ın hiç zorlanacağını düşünmüyorum, Yamaha'da nasılsa öyle olacak. Hatta daha hızlı bile olabilir."
"Motosiklete gayet iyi ve hızlı bir şekilde alışacaktır, ikinci testte tur rekorları kırmaya başlarsa şaşırmam!"
"BMW'nin bu programına bu kadar efor harcadığını görmek gerçekten güzel. Toprak gibi bir ismin gelmesi ve halihazırda burada bulunan sürücülerle, bu programı oldukça ileri taşıyabiliriz. 2024 heyecanlı bir yıl olacak." dedi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Garrett Gerloff, Bonovo Action BMW
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