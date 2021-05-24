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Önceki / Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı
World Superbike / Aragon Haberler

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Selin Elif Köse

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, kendisine karşı “öfkeli” olduğunu söyledi ve Aragon’da liderlik için mücadele ederken çarpıştığı Jonathan Rea’dan özür diledi.

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

Gerloff, Aragon’daki son yarışta ikinci sırada yer alan Alex Lowes’u geçtikten sonra yarış lideri ve WSBK sürücüsü Rea’yı yakalamak için mücadele etmeye başladı.

Fakat iki tur sonra, Gerloff 14. virajda geç bir atak yaparak kazaya neden oldu ve Rea, pist dışına taşarak 4. sıraya geriledi.

Aynı zamanda Gerloff, kazanın etkisiyle Yamaha’sından düştü fakat toparlanıp tekrar yarışa dönmeyi başardı.

Yetkililer Amerikalı sürücüyü kazaya neden olmak gerekçesiyle uzun tur cezası verdi ve Gerloff, son turlarda etkileyici bir sürüşle 7. sırada finiş gördü. Rea ise birkaç pozisyon kazanarak Scott Redding’in ardında 2. sırada damalı bayrağı gördü.

İspanya’daki yarışın sonrasında konuşan Gerloff, olaydan sonra Rea’nın yanına gidip ondan özür dilediğini söyledi. 

Gerloff, “Kazayı izledim ve bunun %100 benim hatam olduğunu gördüm. Bu yüzden ondan özür diledim, bu tamamen benim hatamdı. Kesinlikle bu konuda kendime öfkeliyim.”

“Yine de Johnny’nin podyuma çıkabildiğini gördüğüm için çok şanslıyım ve onunla konuşup özür diledim.” dedi.

Crash of Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team

Crash of Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun ilk iki yarışını kazanan Rea ise, Gerloff’un yarışta bu kadar “agresif” bir hamle yapmaması gerekiyordu diye düşünüyor.

Rea, “Benim için bir sürpriz oldu. Özellikle böyle bir şeyin bu kadar erken yaşanmasını beklemiyordum çünkü herkes başta Scott’ın kuru zemin lastiği ile piste çıktığını görmüştüm ve bu muhtemelen doğru bir tercih diye düşündüm.”

“Starta 3 dakika kala ekibime kuru zemin lastiğine geçmek istediğimi söyledim ama bunun için artık çok geçti.”

“Bu yüzden bir noktada Scott’ın bana yetişeceğini biliyordum. Fakat bu manevranın bu kadar erken bir bölümde gerçekleşmesini beklemiyordum çünkü yarış çizgisi oldukça dardı.”

“Şanslıyım ki [temastan sonra] yarışa geri dönebildim. Çakıl havuzundayken birkaç motosiklet beni geçti ve bu yüzden avantaj kazanmadan piste dönebildim.” dedi.

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Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı

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Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Pilotlar Garrett Gerloff , Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing , GRT Racing Team
Editör Rachit Thukral

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