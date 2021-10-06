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World Superbike / Algarve Haberler

Gerloff, Portimao'daki performansından memnun değil

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Garrett Gerloff, son üç ayda aldığı tek ilk beş sonucunun kendisini çok az tatmin ettiğini, Portimao'da daha iyi bir sonuç alabileceğini düşündüğünü söyledi.

Gerloff, Portimao'daki performansından memnun değil

Amerikalı pilot, Temmuz ayında Assen'de yapılan yarışta Yamaha sürücüsü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ile yaptığı kazanın ardından formunu yakalamakta zorlandı. Gerloff'un en son aldığı podyum, Donington Park'taydı.

Ancak Pazar günkü final Portimao yarışında Gerloff, Assen'den beri en iyi sonucunu aldı. Cumartesi günkü yarışta altıncı olan Gerloff, ıslak zemindeki Superpole yarışını sekizinci sırada tamamladı.

İlk beş'e geri dönmeye sevinmeye çok uzakta olan Gerloff, erkenden yaptığı bir hatanın ona sıraya mâl olduğunu ve uydu GRT Yamaha R1'i ile daha da iyi bir sonuç için mücadele edebilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Gerloff açıklamalarında, "Start geciktiği anda, Pirelli'de çalışanların bana dediğine göre, herkesin lastik basıncı düştü. Bu nedenle ilk birkaç tur her şey çok garip hissettirdi, motosiklet çok sıkı hissettirdi."

"Ancak Pirelli, lastik basıncının daha düşük olduğu için motosikletlerin, pistin kirli tarafında normale göre daha iyi olduğunu söyledi, ve bu da motosikletin daha sert hissetmesine neden oluyordu."

"Her neyse, ilk birkaç turum iyi değildi, biraz bundan dolayı zorlandım ve son virajda ıslak bir noktadan geçtim ve neredeyse kaza yapıyordum, hayatımın en büyük kazası olabilirdi. Sekizinci veya dokuzunculuktan, 12. sıraya geriledim, çünkü birkaç pilot beni geçti."

 

"Böyle hatalar yapmaktan sıkıldım. Sadece temiz bir yarış geçirmek istiyorum, çünkü gayet hissediyorum, yarışın sonunda iyi bir tempom olduğunu hissediyorum, olay sadece bunu bir araya getirmekle alakalı."

"Çok sinirliyim. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Elimden gelenin en iyisini deneyeceğim, ancak çok zor oldu. En azından ilk beş'e girebildim." dedi.

Gerloff, gelecek hafta Arjantin'deki El Villicum pistinde yapılacak yarışta deneyiminin olmamasının bir sorun olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Amerikalı pilot açıklamalarında, "El Villicum pisti güzel duruyor, farklı ve havalı bir yapısı var, bu nedenle oraya gideceğim için heyecanlıyım. Endonezya güzel olacak çünkü yeni bir pist, herkes eşit deneyimle başlayacak."

"Yeni bir piste gittiğimde kendimi iyi hissediyorum, sanki yeni bir piste gittiğinizde yeni bir sayfa açıyorsunuz ve yeni pistleri öğrenmekten de çok keyif alıyorum. Kendime güveniyorum, anında iyi bir hisse sahip olabilirim." dedi.

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