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Gerloff, Assen'deki kazadan sonra Toprak'la arasını düzeltmiş

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Garrett Gerloff, Assen'deki son yarışta Toprak Razgatlıoğlu'yla yaptığı kazanın ardından, temsilcimizle arasını düzelttiğini söyledi.

Gerloff, Assen'deki kazadan sonra Toprak'la arasını düzeltmiş

GRT sürücüsü Gerloff, sekizinci sıradan başladığı yarışta hızlı bir start aldı ancak birinci virajdaki frenlemesinde yanlış bir kara vermesiyle, temsilcimiz Toprak'ın fabrika R1'ine çarptı ve bu da temsilcimizin yarış dışı kalmasına neden oldu.

Kawasaki'den Jonathan Rea, Yamaha ikilisi arasındaki kazayı avantaj olarak kullandı ve Hollanda'dan sonra puan farkını 37'ye çıkardı.

Toprak, yarıştan sonra Gerloff'un ''aptalca hatası'' hakkında konuşmuştu ve Amerikalı sürücünün, aynı üreticiye bağlı ve dünya şampiyonluğu için savaşan bir sürücüye karşı bu riskli geçişi yapmasını yanlış bulduğunu söylemişti.

Rea ve Ducati'den Scott Reddin de 26 yaşındaki sürücü hakkında eleştirel davrandılar ve onun hem ''herkesi riske attığı'' hem de rakiplerine karşı saygısı olmadığı yorumlarında bulundular.

Kazadan sonra ilk kez konuşan Gerloff, gururumuz Toprak'la arasını düzelttiğini ve bu hafta sonu Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak yarış hafta sonuna girmeden önce pistteki mücadelelere karşı olan tutumunu değiştireceğini söyledi.

Resmi WSBK sitesine konuşan Gerloff şu ifadeleri kullandı: ''Harika bir start aldım, kariyerimde aldığım en iyi startlardan bir tanesiydi.''

''Herkesten fazla momentumum var gibiydi, arayı kapatıyordum ve frenledikten sonra önlere geçme şansım varmış gibi hissettim.''

''Ancak hemen sonra, geçtiğimiz yıl içine düştüğüm durumlardan sonra [başka sürücüleri de içeren kazalardan bahsediyor] kendimi geri çektim. Ancak bunu yaparak kendimi daha da kötü bir pozisyona soktum. Dikkatli olmaya çalışıyordum ancak bu daha kötü bir stratejiymiş.''

''Daha hızlı gitmiyordum ancak ona küçük bir temas yaptım ve bu Toprak'ın düşmesine yeterliydi. Yamaha adına kötü hissediyorum. Direkt olarak takım arkadaşı olmayabiliriz ancak kesinlikle aynı taraftayız. Aynı şekilde GRT takımım için de kötü hissediyorum.''

''[Sonrasında] Toprak'la konuşabildim ve her şey az çok yolunda görünüyordu. Yarışlara olan tutumuma gelince de, Yamaha M1'imi en iyi şekilde, yüzümde bir gülümsemeyle sürmek, bildiğim şeyi yapmaya çalışmak ve ne kendimi ne de başka birini riske atmayacak şekilde dikkatli olmaya çalışmak istiyorum.''

Toprak, kazadan sonra çok sinirli olduğunu ve Assen'de Gerloff'la konuşmadığını ancak Amerikalı sürücünün açıklamasını kabul ettiğini söyledi.

Fakat temsilcimiz, Amerikalı sürücünün pist üzerindeki agresifliğini biraz azaltması gerektiğini söyledi ve Yamaha fabrika takımından çaylak takım arkadaşı Andrea Locatelli'yi örnek gösterdi.

Gururumuz Toprak ise şu ifadeleri kullandı: ''Kazadan sonra Garrett'la konuşmadım çünkü çok sinirliydim ve Most'ta konuşmanın daha iyi olacağını düşündüm. Bana kazadan sonra bir mesaj gönderdi.''

''O sadece sürücüleri geçmeye çalışıyordu. Bu yarışmak, birini geçerken kaza yapmak da mümkün. Sinirliyim çünkü ben de Yamaha motosikleti kullanıyorum ve ikimiz de Yamaha adına sürüş yapıyoruz. Bazen takım arkadaşınıza yardım etmeniz gerekebilir.''

''Ben aynı zamanda Locatelli ile sürüş yapıyorum ve o agresif geçişler yapmayı denemiyor. Belki de biraz sakin olmaya çalışmalıdır. Sadece bunun için sinirliyim. Bu yarışmak, kaza yapmak normal ancak bu kaza ilk turdaydı ve 20 turumuz daha vardı. Fakat sanırım o da bunu anlıyor.''

Temsilcimiz Most'ta gerçekleştirilen ilk yarışı kazandı ve şampiyonada Rea ile arasındaki puan farkını 12'ye indirdi.

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