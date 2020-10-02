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World Superbike / Magny-Cours / Antrenman raporu

Fransa WSBK: Yağmurlu ilk antrenman seansında Rea lider, Toprak 4.

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Fransa WSBK: Yağmurlu ilk antrenman seansında Rea lider, Toprak 4.
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Dünya Superbike’ın Fransa ayağında yağmur altında gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın sondan ikinci ayağı olan Fransa, Magny-Cours pistinde gerçekleştiriliyor ve ilk antrenman seansı yağmur altında yapıldı.

Kırmızı bayraklı seansı son şampiyon Rea lider bitirdi ve hafta sonuna hızlı başladı.

Kawasaki sürücüsü Rea, piste son çıkan isimlerden biriydi ve bir süre ilk sırada yer alan Loris Baz’ın derecesini 1.3 saniye farkla geçerek 1:49.356’lık turuyla ilk sırada yer aldı.

Baz’ın ikinci olduğu seansta Tom Sykes üçüncü sırada yer alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1.9 saniye geride dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Xavi Fores beşinci olurken, Alex Lowes altıncı, Scott Redding yedinci, Michael Ruben Rinaldi sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Michael van der Mark ve Leon Haslam tamamladı.

Seans içerisinde Federico Caricasulo’nun 5. virajdaki kazasının ardından bir süre kırmızı bayrak periyodu yaşanırken, Rinaldi ve Samuele Cavalieri kaza yapan diğer isimlerdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 12 1'49.356    
2 France Loris Baz Yamaha 15 1'50.707 1.351 1.351
3 United Kingdom Tom Sykes BMW 14 1'50.995 1.639 0.288
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'51.320 1.964 0.325
5 Spain Xavi Fores Kawasaki 19 1'51.569 2.213 0.249
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 17 1'52.114 2.758 0.545
7 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 1'52.177 2.821 0.063
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 20 1'52.338 2.982 0.161
9 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 14 1'52.603 3.247 0.265
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 14 1'52.640 3.284 0.037
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 17 1'52.733 3.377 0.093
12 Ireland Eugene Laverty BMW 7 1'53.251 3.895 0.518
13 Italy Federico Caricasulo Yamaha 14 1'53.675 4.319 0.424
14 Argentina Leandro Mercado Ducati 16 1'53.799 4.443 0.124
15 France Sylvain Barrier Ducati 16 1'53.815 4.459 0.016
16 United Kingdom Chaz Davies Ducati 17 1'54.764 5.408 0.949
17 Valentin Debise Kawasaki 20 1'55.341 5.985 0.577
18 Xavier Pinsach Kawasaki 16 1'55.440 6.084 0.099
19 Spain Alvaro Bautista Honda 16 1'56.871 7.515 1.431
20 Japan Takumi Takahashi Honda 12 1'57.525 8.169 0.654
21 Italy Samuele Cavalieri Ducati 8 2'00.620 11.264 3.095
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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