Fransa WSBK: Yağmurlu ilk antrenman seansında Rea lider, Toprak 4.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın sondan ikinci ayağı olan Fransa, Magny-Cours pistinde gerçekleştiriliyor ve ilk antrenman seansı yağmur altında yapıldı.

Kırmızı bayraklı seansı son şampiyon Rea lider bitirdi ve hafta sonuna hızlı başladı.

Kawasaki sürücüsü Rea, piste son çıkan isimlerden biriydi ve bir süre ilk sırada yer alan Loris Baz’ın derecesini 1.3 saniye farkla geçerek 1:49.356’lık turuyla ilk sırada yer aldı.

Baz’ın ikinci olduğu seansta Tom Sykes üçüncü sırada yer alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1.9 saniye geride dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Xavi Fores beşinci olurken, Alex Lowes altıncı, Scott Redding yedinci, Michael Ruben Rinaldi sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Michael van der Mark ve Leon Haslam tamamladı.

Seans içerisinde Federico Caricasulo’nun 5. virajdaki kazasının ardından bir süre kırmızı bayrak periyodu yaşanırken, Rinaldi ve Samuele Cavalieri kaza yapan diğer isimlerdi.

Seans sonucu: