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World Superbike / Magny-Cours / Yarış raporu

Fransa WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 9. oldu

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Fransa WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 9. oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa ayağındaki Superpole yarışını kazanan isim Jonathan Rea oldu.

Magny-Cours pistinde yağmur altında koşulan yarışın startında Jonathan Rea ilk sıraya yükselirken, Alex Lowes’ün ikinciliğe çıkmasıyla Kawasaki’ler ilk ikiye çıkmış oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 13. başlamasının ardından 10. sıraya yükseldi.

Yarışa ilk iki sıradan başlayan BMW’ler ise geriye düştü.

İlerleyen turlarda ise Rea rahat şekilde yerini korumayı başardı ve Superpole yarışını kazandı.

Lowes’ün ikinciliğiyle beraber Kawasaki duble yaparken, podyumu Yamaha’dan Michael van der Mark tamamladı.

Son turda podyumu çok zorlayan Scott Redding dördüncü olurken, Chaz Davies beşinci, Loris Baz altıncı, Michael Ruben Rinaldi yedinci, Garrett Gerloff sekizinci sırada yer aldı.

Son turda 9. sıra mücadelesi nefes keserken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu son sektörde Leon Haslam’ı geçerek 9. olmayı başardı.

Son virajda Haslam’ı geçen Leandro Mercado 10. olurken, Haslam 11.’likle yetindi.

Hafta sonunun son yarışı bugün TSİ 15:00’te başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 18'01.545    
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 18'03.932 2.387 2.387
3 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 18'04.751 3.206 0.819
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 18'04.893 3.348 0.142
5 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 18'08.587 7.042 3.694
6 France Loris Baz Yamaha 10 18'10.100 8.555 1.513
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 18'12.709 11.164 2.609
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 18'14.173 12.628 1.464
9 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 18'21.381 19.836 7.208
10 Argentina Leandro Mercado Ducati 10 18'21.886 20.341 0.505
11 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 18'22.000 20.455 0.114
12 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 18'28.115 26.570 6.115
13 France Sylvain Barrier Ducati 10 18'28.905 27.360 0.790
14 Spain Alvaro Bautista Honda 10 18'31.371 29.826 2.466
15 Ireland Eugene Laverty BMW 10 18'32.758 31.213 1.387
16 Valentin Debise Kawasaki 10 18'33.784 32.239 1.026
17 Italy Samuele Cavalieri Ducati 10 18'43.072 41.527 9.288
18 Xavier Pinsach Kawasaki 10 18'52.049 50.504 8.977
19 Japan Takumi Takahashi Honda 10 18'59.382 57.837 7.333
20 United Kingdom Tom Sykes BMW 9 1 lap    
  Italy Federico Caricasulo Yamaha 0      
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SBK SP Yarış
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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