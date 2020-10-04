Fransa WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 9. oldu
Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa ayağındaki Superpole yarışını kazanan isim Jonathan Rea oldu.
Magny-Cours pistinde yağmur altında koşulan yarışın startında Jonathan Rea ilk sıraya yükselirken, Alex Lowes’ün ikinciliğe çıkmasıyla Kawasaki’ler ilk ikiye çıkmış oldu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 13. başlamasının ardından 10. sıraya yükseldi.
Yarışa ilk iki sıradan başlayan BMW’ler ise geriye düştü.
İlerleyen turlarda ise Rea rahat şekilde yerini korumayı başardı ve Superpole yarışını kazandı.
Lowes’ün ikinciliğiyle beraber Kawasaki duble yaparken, podyumu Yamaha’dan Michael van der Mark tamamladı.
Son turda podyumu çok zorlayan Scott Redding dördüncü olurken, Chaz Davies beşinci, Loris Baz altıncı, Michael Ruben Rinaldi yedinci, Garrett Gerloff sekizinci sırada yer aldı.
Son turda 9. sıra mücadelesi nefes keserken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu son sektörde Leon Haslam’ı geçerek 9. olmayı başardı.
Son virajda Haslam’ı geçen Leandro Mercado 10. olurken, Haslam 11.’likle yetindi.
Hafta sonunun son yarışı bugün TSİ 15:00’te başlayacak.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|10
|18'01.545
|2
|Alex Lowes
|Kawasaki
|10
|18'03.932
|2.387
|2.387
|3
|Michael vanderMark
|Yamaha
|10
|18'04.751
|3.206
|0.819
|4
|Scott Redding
|Ducati
|10
|18'04.893
|3.348
|0.142
|5
|Chaz Davies
|Ducati
|10
|18'08.587
|7.042
|3.694
|6
|Loris Baz
|Yamaha
|10
|18'10.100
|8.555
|1.513
|7
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|10
|18'12.709
|11.164
|2.609
|8
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|10
|18'14.173
|12.628
|1.464
|9
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|10
|18'21.381
|19.836
|7.208
|10
|Leandro Mercado
|Ducati
|10
|18'21.886
|20.341
|0.505
|11
|Leon Haslam
|Honda
|10
|18'22.000
|20.455
|0.114
|12
|Xavi Fores
|Kawasaki
|10
|18'28.115
|26.570
|6.115
|13
|Sylvain Barrier
|Ducati
|10
|18'28.905
|27.360
|0.790
|14
|Alvaro Bautista
|Honda
|10
|18'31.371
|29.826
|2.466
|15
|Eugene Laverty
|BMW
|10
|18'32.758
|31.213
|1.387
|16
|Valentin Debise
|Kawasaki
|10
|18'33.784
|32.239
|1.026
|17
|Samuele Cavalieri
|Ducati
|10
|18'43.072
|41.527
|9.288
|18
|Xavier Pinsach
|Kawasaki
|10
|18'52.049
|50.504
|8.977
|19
|Takumi Takahashi
|Honda
|10
|18'59.382
|57.837
|7.333
|20
|Tom Sykes
|BMW
|9
|1 lap
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|0
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|Editör
|Cem Özel