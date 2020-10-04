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World Superbike / Magny-Cours / Yarış raporu

Fransa WSBK: Redding kazandı, Toprak 9. oldu

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Fransa WSBK: Redding kazandı, Toprak 9. oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Fransa ayağındaki son yarışı kazanan isim Scott Redding oldu.

Gittikçe kuruyan pist şartlarında gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonunda başlayan Jonathan Rea, startta yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise bir sıra yükselerek 8.’liğe yerleşti.

Birkaç tur sonra temposunu arttıran Scott Redding, Rea’yi geçti ve liderliği aldı.

Sonrasında Loris Baz’a ve Chaz Davies’e de geçilen Rea, dördüncülüğe geriledi.

İlerleyen turlarda yerini koruyan Redding yarışı kazanırken, Rea’nın şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Baz ikinci olurken, podyumu Davies tamamladı.

Rea dördüncü olabilirken, şampiyonluğunu ilan etmeyi kılpayı kaçırdı.

Michael van der Mark beşinci sırada kendisine yer bulurken, Michael Ruben Rinaldi altıncı, Alex Lowes yedinci, Garrett Gerloff sekizinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dokuzuncu sırada yarışı tamamlarken, Tom Sykes onuncu oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 37'54.626     25
2 France Loris Baz Yamaha 21 37'57.177 2.551 2.551 20
3 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 37'58.274 3.648 1.097 16
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 37'58.887 4.261 0.613 13
5 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 21 38'02.035 7.409 3.148 11
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 38'11.131 16.505 9.096 10
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 38'14.035 19.409 2.904 9
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 38'16.238 21.612 2.203 8
9 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 38'22.247 27.621 6.009 7
10 United Kingdom Tom Sykes BMW 21 38'22.705 28.079 0.458 6
11 Italy Federico Caricasulo Yamaha 21 38'27.048 32.422 4.343 5
12 France Sylvain Barrier Ducati 21 38'36.124 41.498 9.076 4
13 United Kingdom Leon Haslam Honda 21 38'37.076 42.450 0.952 3
14 Ireland Eugene Laverty BMW 21 38'40.214 45.588 3.138 2
15 Spain Alvaro Bautista Honda 21 38'40.944 46.318 0.730 1
16 Italy Samuele Cavalieri Ducati 21 39'08.676 1'14.050 27.732  
17 Valentin Debise Kawasaki 21 39'13.123 1'18.497 4.447  
18 Japan Takumi Takahashi Honda 21 39'41.840 1'47.214 28.717  
  Spain Xavi Fores Kawasaki 5 16 laps      
  Xavier Pinsach Kawasaki 1 20 laps      
  Argentina Leandro Mercado Ducati 0        
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SBK Yarış 2
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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