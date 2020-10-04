Fransa WSBK: Redding kazandı, Toprak 9. oldu
Dünya Superbike’ın Fransa ayağındaki son yarışı kazanan isim Scott Redding oldu.
Gittikçe kuruyan pist şartlarında gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonunda başlayan Jonathan Rea, startta yerini korumayı başardı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise bir sıra yükselerek 8.’liğe yerleşti.
Birkaç tur sonra temposunu arttıran Scott Redding, Rea’yi geçti ve liderliği aldı.
Sonrasında Loris Baz’a ve Chaz Davies’e de geçilen Rea, dördüncülüğe geriledi.
İlerleyen turlarda yerini koruyan Redding yarışı kazanırken, Rea’nın şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.
Baz ikinci olurken, podyumu Davies tamamladı.
Rea dördüncü olabilirken, şampiyonluğunu ilan etmeyi kılpayı kaçırdı.
Michael van der Mark beşinci sırada kendisine yer bulurken, Michael Ruben Rinaldi altıncı, Alex Lowes yedinci, Garrett Gerloff sekizinci oldu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dokuzuncu sırada yarışı tamamlarken, Tom Sykes onuncu oldu.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Scott Redding
|Ducati
|21
|37'54.626
|25
|2
|Loris Baz
|Yamaha
|21
|37'57.177
|2.551
|2.551
|20
|3
|Chaz Davies
|Ducati
|21
|37'58.274
|3.648
|1.097
|16
|4
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|21
|37'58.887
|4.261
|0.613
|13
|5
|Michael vanderMark
|Yamaha
|21
|38'02.035
|7.409
|3.148
|11
|6
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|21
|38'11.131
|16.505
|9.096
|10
|7
|Alex Lowes
|Kawasaki
|21
|38'14.035
|19.409
|2.904
|9
|8
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|21
|38'16.238
|21.612
|2.203
|8
|9
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|21
|38'22.247
|27.621
|6.009
|7
|10
|Tom Sykes
|BMW
|21
|38'22.705
|28.079
|0.458
|6
|11
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|21
|38'27.048
|32.422
|4.343
|5
|12
|Sylvain Barrier
|Ducati
|21
|38'36.124
|41.498
|9.076
|4
|13
|Leon Haslam
|Honda
|21
|38'37.076
|42.450
|0.952
|3
|14
|Eugene Laverty
|BMW
|21
|38'40.214
|45.588
|3.138
|2
|15
|Alvaro Bautista
|Honda
|21
|38'40.944
|46.318
|0.730
|1
|16
|Samuele Cavalieri
|Ducati
|21
|39'08.676
|1'14.050
|27.732
|17
|Valentin Debise
|Kawasaki
|21
|39'13.123
|1'18.497
|4.447
|18
|Takumi Takahashi
|Honda
|21
|39'41.840
|1'47.214
|28.717
|Xavi Fores
|Kawasaki
|5
|16 laps
|Xavier Pinsach
|Kawasaki
|1
|20 laps
|Leandro Mercado
|Ducati
|0
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Etkinlik
|Magny-Cours
|Alt-etkinlik
|SBK Yarış 2
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Cem Özel