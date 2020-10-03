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World Superbike / Magny-Cours / Sıralama turları raporu

Fransa WSBK: Pole pozisyonu Laverty’nin, Toprak 13.

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Fransa WSBK: Pole pozisyonu Laverty’nin, Toprak 13.
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Fransa ayağında gerçekleştirilen Superpole seansında pole pozisyonu Eugene Laverty’nin olurken, BMW ilk iki sırada yer almayı başardı.

Magny-Cours pistindeki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansı yağmur altında gerçekleştirildi.

Derecelerin gittikçe geliştiği seansın son dakikası büyük heyecana sahne oldu.

Son bölümde art arda hızlı turlar gelirken, son sözü BMW’den Laverty söyledi ve İrlandalı sürücü 1:48.644 ile pole pozisyonunu almayı başardı.

Laverty’nin takım arkadaşı Tom Sykes da 0.142 saniye geride ikinci olarak BMW’ye ilk ikiyi getirdi.

BMW’lerin hemen arkasında ise iki Kawasaki sürücüsü yer aldı. Şampiyona lideri Jonathan Rea 0.184 saniye geride üçüncü, Alex Lowes 0.233 saniye geride dördüncü oldu.

Bu hafta sonunun dikkat çeken ismi Garrett Gerloff beşinci, Michael van der Mark altıncı, Michael Ruben Rinaldi yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Loris Baz, Chaz Davies ve Scott Redding tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 13. sırada yer aldı.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 15:00’te başlayacak.

Superpole sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Ireland Eugene Laverty BMW 10 1'48.644    
2 United Kingdom Tom Sykes BMW 9 1'48.786 0.142 0.142
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 8 1'48.828 0.184 0.042
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 9 1'48.877 0.233 0.049
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 8 1'49.019 0.375 0.142
6 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 9 1'49.354 0.710 0.335
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 1'49.478 0.834 0.124
8 France Loris Baz Yamaha 11 1'49.647 1.003 0.169
9 United Kingdom Chaz Davies Ducati 11 1'49.659 1.015 0.012
10 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 1'49.684 1.040 0.025
11 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 1'50.319 1.675 0.635
12 Italy Federico Caricasulo Yamaha 10 1'50.470 1.826 0.151
13 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 9 1'50.531 1.887 0.061
14 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 1'50.549 1.905 0.018
15 Argentina Leandro Mercado Ducati 10 1'50.570 1.926 0.021
16 Valentin Debise Kawasaki 10 1'51.401 2.757 0.831
17 Spain Alvaro Bautista Honda 10 1'51.614 2.970 0.213
18 Xavier Pinsach Kawasaki 12 1'51.915 3.271 0.301
19 France Sylvain Barrier Ducati 11 1'52.055 3.411 0.140
20 Italy Samuele Cavalieri Ducati 12 1'53.377 4.733 1.322
21 Japan Takumi Takahashi Honda 10 1'55.230 6.586 1.853
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SBK SP
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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