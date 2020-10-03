Fransa WSBK: Pole pozisyonu Laverty’nin, Toprak 13.

Magny-Cours pistindeki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansı yağmur altında gerçekleştirildi.

Derecelerin gittikçe geliştiği seansın son dakikası büyük heyecana sahne oldu.

Son bölümde art arda hızlı turlar gelirken, son sözü BMW’den Laverty söyledi ve İrlandalı sürücü 1:48.644 ile pole pozisyonunu almayı başardı.

Laverty’nin takım arkadaşı Tom Sykes da 0.142 saniye geride ikinci olarak BMW’ye ilk ikiyi getirdi.

BMW’lerin hemen arkasında ise iki Kawasaki sürücüsü yer aldı. Şampiyona lideri Jonathan Rea 0.184 saniye geride üçüncü, Alex Lowes 0.233 saniye geride dördüncü oldu.

Bu hafta sonunun dikkat çeken ismi Garrett Gerloff beşinci, Michael van der Mark altıncı, Michael Ruben Rinaldi yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Loris Baz, Chaz Davies ve Scott Redding tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 13. sırada yer aldı.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 15:00’te başlayacak.

Superpole sonucu: