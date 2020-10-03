Fransa WSBK: Pole pozisyonu Laverty’nin, Toprak 13.
Dünya Superbike’ın Fransa ayağında gerçekleştirilen Superpole seansında pole pozisyonu Eugene Laverty’nin olurken, BMW ilk iki sırada yer almayı başardı.
Magny-Cours pistindeki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansı yağmur altında gerçekleştirildi.
Derecelerin gittikçe geliştiği seansın son dakikası büyük heyecana sahne oldu.
Son bölümde art arda hızlı turlar gelirken, son sözü BMW’den Laverty söyledi ve İrlandalı sürücü 1:48.644 ile pole pozisyonunu almayı başardı.
Laverty’nin takım arkadaşı Tom Sykes da 0.142 saniye geride ikinci olarak BMW’ye ilk ikiyi getirdi.
BMW’lerin hemen arkasında ise iki Kawasaki sürücüsü yer aldı. Şampiyona lideri Jonathan Rea 0.184 saniye geride üçüncü, Alex Lowes 0.233 saniye geride dördüncü oldu.
Bu hafta sonunun dikkat çeken ismi Garrett Gerloff beşinci, Michael van der Mark altıncı, Michael Ruben Rinaldi yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u Loris Baz, Chaz Davies ve Scott Redding tamamladı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 13. sırada yer aldı.
Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 15:00’te başlayacak.
Superpole sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Eugene Laverty
|BMW
|10
|1'48.644
|2
|Tom Sykes
|BMW
|9
|1'48.786
|0.142
|0.142
|3
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|8
|1'48.828
|0.184
|0.042
|4
|Alex Lowes
|Kawasaki
|9
|1'48.877
|0.233
|0.049
|5
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|8
|1'49.019
|0.375
|0.142
|6
|Michael vanderMark
|Yamaha
|9
|1'49.354
|0.710
|0.335
|7
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|10
|1'49.478
|0.834
|0.124
|8
|Loris Baz
|Yamaha
|11
|1'49.647
|1.003
|0.169
|9
|Chaz Davies
|Ducati
|11
|1'49.659
|1.015
|0.012
|10
|Scott Redding
|Ducati
|10
|1'49.684
|1.040
|0.025
|11
|Leon Haslam
|Honda
|10
|1'50.319
|1.675
|0.635
|12
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|10
|1'50.470
|1.826
|0.151
|13
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|9
|1'50.531
|1.887
|0.061
|14
|Xavi Fores
|Kawasaki
|10
|1'50.549
|1.905
|0.018
|15
|Leandro Mercado
|Ducati
|10
|1'50.570
|1.926
|0.021
|16
|Valentin Debise
|Kawasaki
|10
|1'51.401
|2.757
|0.831
|17
|Alvaro Bautista
|Honda
|10
|1'51.614
|2.970
|0.213
|18
|Xavier Pinsach
|Kawasaki
|12
|1'51.915
|3.271
|0.301
|19
|Sylvain Barrier
|Ducati
|11
|1'52.055
|3.411
|0.140
|20
|Samuele Cavalieri
|Ducati
|12
|1'53.377
|4.733
|1.322
|21
|Takumi Takahashi
|Honda
|10
|1'55.230
|6.586
|1.853
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Bu Haber Hakkında
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|SBK SP
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Cem Özel