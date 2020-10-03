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World Superbike / Magny-Cours / Yarış raporu

Fransa WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 6. oldu

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Fransa WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 6. oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Fransa ayağındaki ilk yarışı Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu altıncı oldu.

Yarışa ilk iki sıradan başlayan Tom Sykes ile takım arkadaşı Eugene Laverty ilk virajda birbirlerine çarparak düştüler ve büyük hayal kırıklığı yaşadılar.

Liderliğe Jonathan Rea yükselirken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 8. sıraya yükseldi.

İlk bölümde Rea, Garrett Gerloff  ve Loris Baz arasında liderlik mücadelesi vardı.

Gerloff bir noktada Rea’yi geçmeyi başardı ancak tecrübeli sürücü hemen karşılık verdi ve liderliği geri aldı.

Sonrasında Baz’a da geçilen Gerloff, yarışın ortalarına doğru yaşadığı highside nedeniyle kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Bitime 8 tur kala bu sefer Van der Mark yerde kaldı, ancak yola devam edebildi.

Yarışın sonuna kadar Baz ile arayı yavaş yavaş açan Rea, rahat şekilde galibiyete ulaşmayı başardı.

Baz iyi bir sürüşle ikinci olurken, podyumu Alex Lowes tamamladı.

Chaz Davies sessiz sedasız şekilde dördüncü olurken, beşincilik mücadelesi nefesleri kesti.

Son turlarda Toprak, Leon Haslam ve Scott Redding beşincilik için harika bir mücadeleye girişti.

Son turda Toprak, 5. virajda Haslam’ı geride bıraktı ancak son sektöre girilirken Haslam çok geç frenle iç taraftan bir atak denedi ancak highside yaşayarak yerde kaldı.

Bu sırada karışıklıktan faydalanan Redding, Toprak’ı da geçerek beşinciliğe yerleşti ve yarışı bu pozisyonda tamamladı.

Toprak 6. sırada yarışı tamamlarken, Michael Ruben Rinaldi yedinci, Xavi Fores sekizinci oldu.

Dördüncü sırada ilerlerken kaza yapmasına rağmen Van der Mark dokuzuncu olurken, ilk 10’u Leandro Mercado tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 38'13.222     25
2 France Loris Baz Yamaha 21 38'16.564 3.342 3.342 20
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 38'22.929 9.707 6.365 16
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 38'27.267 14.045 4.338 13
5 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 38'29.649 16.427 2.382 11
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 38'30.198 16.976 0.549 10
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 38'36.475 23.253 6.277 9
8 Spain Xavi Fores Kawasaki 21 38'40.395 27.173 3.920 8
9 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 21 38'41.928 28.706 1.533 7
10 Argentina Leandro Mercado Ducati 21 38'45.256 32.034 3.328 6
11 Italy Federico Caricasulo Yamaha 21 38'51.150 37.928 5.894 5
12 Spain Alvaro Bautista Honda 21 38'59.231 46.009 8.081 4
13 France Sylvain Barrier Ducati 21 38'59.593 46.371 0.362 3
14 Valentin Debise Kawasaki 21 39'53.214 1'39.992 53.621 2
15 Xavier Pinsach Kawasaki 20 1 lap     1
16 Italy Samuele Cavalieri Ducati 20 1 lap      
17 Japan Takumi Takahashi Honda 20 1 lap      
  United Kingdom Leon Haslam Honda 20 1 lap      
  United States Garrett Gerloff Yamaha 6 15 laps      
  United Kingdom Tom Sykes BMW 0        
  Ireland Eugene Laverty BMW 0        
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SBK Yarış 1
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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