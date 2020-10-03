Fransa WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 6. oldu

Yarışa ilk iki sıradan başlayan Tom Sykes ile takım arkadaşı Eugene Laverty ilk virajda birbirlerine çarparak düştüler ve büyük hayal kırıklığı yaşadılar.

Liderliğe Jonathan Rea yükselirken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 8. sıraya yükseldi.

İlk bölümde Rea, Garrett Gerloff ve Loris Baz arasında liderlik mücadelesi vardı.

Gerloff bir noktada Rea’yi geçmeyi başardı ancak tecrübeli sürücü hemen karşılık verdi ve liderliği geri aldı.

Sonrasında Baz’a da geçilen Gerloff, yarışın ortalarına doğru yaşadığı highside nedeniyle kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Bitime 8 tur kala bu sefer Van der Mark yerde kaldı, ancak yola devam edebildi.

Yarışın sonuna kadar Baz ile arayı yavaş yavaş açan Rea, rahat şekilde galibiyete ulaşmayı başardı.

Baz iyi bir sürüşle ikinci olurken, podyumu Alex Lowes tamamladı.

Chaz Davies sessiz sedasız şekilde dördüncü olurken, beşincilik mücadelesi nefesleri kesti.

Son turlarda Toprak, Leon Haslam ve Scott Redding beşincilik için harika bir mücadeleye girişti.

Son turda Toprak, 5. virajda Haslam’ı geride bıraktı ancak son sektöre girilirken Haslam çok geç frenle iç taraftan bir atak denedi ancak highside yaşayarak yerde kaldı.

Bu sırada karışıklıktan faydalanan Redding, Toprak’ı da geçerek beşinciliğe yerleşti ve yarışı bu pozisyonda tamamladı.

Toprak 6. sırada yarışı tamamlarken, Michael Ruben Rinaldi yedinci, Xavi Fores sekizinci oldu.

Dördüncü sırada ilerlerken kaza yapmasına rağmen Van der Mark dokuzuncu olurken, ilk 10’u Leandro Mercado tamamladı.

Yarış sonucu: