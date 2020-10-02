Fransa WSBK: Cuma gününün lideri Gerloff, Toprak 12. sırada

Zorlu ve ıslak pist koşulları, sürücüleri ikinci antrenman seansında da etkiledi.

Seansın büyük bölümünde lider Jonathan Rea olsa da damalı bayrak sallanırken 1:48.830’luk bir derece elde eden GRT Yamaha sürücüsü Gerloff, seansı ve günü lider tamamlamayı başardı.

Rea sadece 0.015 saniye geride ikinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.084 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Loris Baz kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Alex Lowes beşinci, Tom Sykes altıncı, Scott Redding yedinci oldu.

İlk 10’u Leon Haslam, Eugene Laverty ve Michael van der Mark tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 2.096 saniye geride 12. sırada günü tamamladı.

Seans sonucu: