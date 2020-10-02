Fransa WSBK: Cuma gününün lideri Gerloff, Toprak 12. sırada
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Dünya Superbike’ın Fransa ayağında yağmurlu cuma gününün lideri Garrett Gerloff olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 12. sırada yer aldı.
Zorlu ve ıslak pist koşulları, sürücüleri ikinci antrenman seansında da etkiledi.
Seansın büyük bölümünde lider Jonathan Rea olsa da damalı bayrak sallanırken 1:48.830’luk bir derece elde eden GRT Yamaha sürücüsü Gerloff, seansı ve günü lider tamamlamayı başardı.
Rea sadece 0.015 saniye geride ikinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.084 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Loris Baz kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Alex Lowes beşinci, Tom Sykes altıncı, Scott Redding yedinci oldu.
İlk 10’u Leon Haslam, Eugene Laverty ve Michael van der Mark tamamladı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 2.096 saniye geride 12. sırada günü tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|19
|1'48.830
|2
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|17
|1'48.845
|0.015
|0.015
|3
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|16
|1'48.914
|0.084
|0.069
|4
|Loris Baz
|Yamaha
|18
|1'49.412
|0.582
|0.498
|5
|Alex Lowes
|Kawasaki
|17
|1'49.552
|0.722
|0.140
|6
|Tom Sykes
|BMW
|13
|1'49.717
|0.887
|0.165
|7
|Scott Redding
|Ducati
|17
|1'49.899
|1.069
|0.182
|8
|Leon Haslam
|Honda
|17
|1'49.956
|1.126
|0.057
|9
|Eugene Laverty
|BMW
|18
|1'50.022
|1.192
|0.066
|10
|Michael vanderMark
|Yamaha
|19
|1'50.467
|1.637
|0.445
|11
|Chaz Davies
|Ducati
|19
|1'50.643
|1.813
|0.176
|12
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|20
|1'50.926
|2.096
|0.283
|13
|Xavi Fores
|Kawasaki
|15
|1'50.959
|2.129
|0.033
|14
|Leandro Mercado
|Ducati
|22
|1'51.187
|2.357
|0.228
|15
|Valentin Debise
|Kawasaki
|21
|1'52.274
|3.444
|1.087
|16
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|20
|1'52.388
|3.558
|0.114
|17
|Sylvain Barrier
|Ducati
|19
|1'52.485
|3.655
|0.097
|18
|Alvaro Bautista
|Honda
|21
|1'52.730
|3.900
|0.245
|19
|Xavier Pinsach
|Kawasaki
|20
|1'53.474
|4.644
|0.744
|20
|Takumi Takahashi
|Honda
|17
|1'54.144
|5.314
|0.670
|21
|Samuele Cavalieri
|Ducati
|16
|1'57.493
|8.663
|3.349
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|Editör
|Cem Özel
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Fransa WSBK: Cuma gününün lideri Gerloff, Toprak 12. sırada
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