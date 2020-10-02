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World Superbike / Magny-Cours / Antrenman raporu

Fransa WSBK: Cuma gününün lideri Gerloff, Toprak 12. sırada

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Fransa WSBK: Cuma gününün lideri Gerloff, Toprak 12. sırada
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Fransa ayağında yağmurlu cuma gününün lideri Garrett Gerloff olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 12. sırada yer aldı.

Zorlu ve ıslak pist koşulları, sürücüleri ikinci antrenman seansında da etkiledi.

Seansın büyük bölümünde lider Jonathan Rea olsa da damalı bayrak sallanırken 1:48.830’luk bir derece elde eden GRT Yamaha sürücüsü Gerloff, seansı ve günü lider tamamlamayı başardı.

Rea sadece 0.015 saniye geride ikinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.084 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Loris Baz kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Alex Lowes beşinci, Tom Sykes altıncı, Scott Redding yedinci oldu.

İlk 10’u Leon Haslam, Eugene Laverty ve Michael van der Mark tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 2.096 saniye geride 12. sırada günü tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'48.830    
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 1'48.845 0.015 0.015
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'48.914 0.084 0.069
4 France Loris Baz Yamaha 18 1'49.412 0.582 0.498
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 17 1'49.552 0.722 0.140
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 13 1'49.717 0.887 0.165
7 United Kingdom Scott Redding Ducati 17 1'49.899 1.069 0.182
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 17 1'49.956 1.126 0.057
9 Ireland Eugene Laverty BMW 18 1'50.022 1.192 0.066
10 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 19 1'50.467 1.637 0.445
11 United Kingdom Chaz Davies Ducati 19 1'50.643 1.813 0.176
12 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'50.926 2.096 0.283
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 15 1'50.959 2.129 0.033
14 Argentina Leandro Mercado Ducati 22 1'51.187 2.357 0.228
15 Valentin Debise Kawasaki 21 1'52.274 3.444 1.087
16 Italy Federico Caricasulo Yamaha 20 1'52.388 3.558 0.114
17 France Sylvain Barrier Ducati 19 1'52.485 3.655 0.097
18 Spain Alvaro Bautista Honda 21 1'52.730 3.900 0.245
19 Xavier Pinsach Kawasaki 20 1'53.474 4.644 0.744
20 Japan Takumi Takahashi Honda 17 1'54.144 5.314 0.670
21 Italy Samuele Cavalieri Ducati 16 1'57.493 8.663 3.349
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Fransa WSBK: Yağmurlu ilk antrenman seansında Rea lider, Toprak 4.

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Fransa WSBK: Yağmurlu ilk antrenman seansında Rea lider, Toprak 4.
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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