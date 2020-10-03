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World Superbike / Magny-Cours / Sıralama turları raporu

Fransa Supersport: Pole pozisyonu Smith’in, Can 22.

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Fransa Supersport: Pole pozisyonu Smith’in, Can 22.
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport Şampiyonası’nın Fransa ayağında pole pozisyonunun sahibi Kyle Smith oldu.

Islak pist koşullarında gerçekleştirilen Superpole seansının ilk dakikalarında liderlik sürekli el değiştirdi.

Tur zamanları gittikçe gelişirken, Kyle Smith 1:49.539 ile ilk sıraya yerleşti ve seansın son anlarına kadar yerini korudu.

Son denemelerde 1:49.467’lik bir derece ile ilk sıraya Lucas Mahias yerleşse de son turunda 1:49.318 elde eden Smith pole pozisyonunu almayı başardı.

Mahias 0.149 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi Manuel Gonzalez tamamladı.

Şampiyonluğunu ilan eden Andrea Locatelli dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Raffaele de Rosa beşinci, Galang Hendra Pratama altıncı, Karel Hanika yedinci oldu.

İlk 10’u Corentin Perolari, Isaac Vinales ve Danny Webb tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü ise iyi başladığı seansta kaza yaptı ve 22. sırada yer aldı.

İlk 6:

1.) Kyle Smith (GMT94 Yamaha) 1’49.318s

2.) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) +0.149s

3.) Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) +0.746s

4.) Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) +0.963s

5.) Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) +1.259s

6.) Galang Hendra Pratama (bLU cRU WorldSSP by MS Racing) +1.263s

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SSP SP
Pilotlar Can Öncü
Editör Cem Özel

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