Fransa Supersport: Mahias kazandı, Can düşmesine rağmen 7. oldu!

Yarıştaki olaylar daha formasyon turunda başladı ve şampiyonluğunu önceden ilan eden Andrea Locatelli yerde kalıp yarışa başlayamadı.

Startta Lucas Mahias, pole pozisyonundan başlayan Kyle Smith’i geçerek liderliğe yükseldi.

Temsilcimiz Can Öncü ise 22. başladığı yarışta ilk turu 13. sırada tamamladı.

Sonrasında Can, harika yükselişine devam ederek bitime 15 tur kala 6. sıraya yükseldi.

Bitime 12 tur kala ise Steven Odendaal’ı geçen Can, 3. sıraya yükselmeyi başardı.

Ancak Can, son turlara girilirken 15. virajda düştü. Buna rağmen kalkarak yeniden piste döndü ve 7. sıraya geriledi.

Ön tarafta ise Mahias rahat şekilde yerini korurken, galibiyete ulaşmayı başardı.

Smith ikinci olurken, Hannes Sommer podyumu tamamlayan isim oldu.

Odendaal dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Karel Hanika beşinci, Manuel Gonzalez altıncı oldu.

Piste geri döndükten sonra 10. sıraya kadar gerileyen temsilcimiz Can Öncü, son sektördeki mücadelede Danny Webb ve Yuto Okubo’yu geçerek 7. olmayı başardı.

İlk 10’u ise Webb, Okubo ve son turda düşen Kevin Manfredi tamamladı.

İlk 6:

1.) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing)

2.) Kyle Smith (GMT94 Yamaha) +5.322s

3.) Hannes Soomer (Kallio Racing) +24.651s

4.) Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) +33.041s

5.) Karel Hanika (WRP Wepol Racing) +38.600s

6.) Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) +48.531s