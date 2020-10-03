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World Superbike / Magny-Cours / Yarış raporu

Fransa Supersport: Locatelli kazandı, Can 6. oldu!

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Fransa Supersport: Locatelli kazandı, Can 6. oldu!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport Şampiyonası’nın Fransa ayağındaki ilk yarışı kazanan isim Andrea Locatelli oldu.

Islak zeminde gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Kyle Smith, startta liderliği Lucas Mahias’a bıraktı.

Şampiyonluğu geçtiğimiz ayakta ilan eden Andrea Locatelli ise önce Smith’i, ardından da Mahias’ı geçerek daha ilk tur bitmeden ilk sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Can Öncü ise ilk turda 9 sıra yükselerek 13. sıraya yerleşti.

Can sonrasında rakiplerini teker teker geçerek 6. sıraya kadar yükselmeyi de başardı.

Bitime 12 tur kala, yarışa pole pozisyonundan başlayan Smith son sektörde yerde kaldı ancak yarışa devam etmeyi başardı. Böylece Can Öncü 5. sıraya yükseldi ve podyum mücadelesine dahil oldu.

Sonrasında Kevin Manfredi’nin hatasından faydalanan Can, 4. sıraya kadar yükseldi.

Locatelli ile Mahias son tura kadar birbirlerini yakından takip etseler de, son turdaki bir kaza sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı.

Böylece son tura girilirkenki sıralamalar dikkate alındı ve Locatelli galibiyete ulaştı.

Mahias ikinci olurken, üçüncü olan Hannes Sommer serideki ilk podyumunu aldı.

Raffaele de Rosa dördüncü sırada kendisine yer bulurken Manfredi beşinci oldu.

Temsilcimiz Can Öncü ise serideki en iyi sonucunu alarak 6. olmayı başardı.

İlk 10’u Manuel Gonzalez, Federico Fuligni, Peter Sebastyen ve Danny Webb tamamladı.

İlk 6:

1.) Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team)

2.) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing)

3.) Hannes Soomer (Kallio Racing)

4.) Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse)

5.) Kevin Manfredi (Altogoo Racing Team)

6.) Can Öncü (Turkish Racing Team)

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SSP Yarış 1
Pilotlar Can Öncü
Editör Cem Özel

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