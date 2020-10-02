Fransa Supersport: Günün lideri Smith oldu, Can 21. sırada

Magny-Cours pistinde yağmurun etkili olduğu antrenman seanslarının ilkinde Hannes Sommer’in üstünlüğü vardı.

Estonyalı sürücü, 1:57.444’lük derecesiyle seansı ilk sırada tamamlarken, kendi evinde yarışan Lucas Mahias 0.091 saniye geride ikinci, Smith 0.103 saniye geride üçüncü oldu.

Temsilcimiz Can Öncü bu seansı 1.626 saniye geride 10. sırada tamamladı.

İkinci seansta ise Smith’in liderliği vardı.

Tüm sürücüler, yağmurun devam etmesine rağmen günün en hızlı derecelerini ikinci seansta elde ettiler.

Sakatlığı bulunan Jules Cluzel’in yerine yarışan Smith, bu seansı ve günü 1:54.250’lik derecesiyle lider tamamlamayı başardı.

Kawasaki sürücüsü Mahias ilk seanstaki gibi yine ikinci olurken, şampiyonluğunu önceki yarış ilan eden Andrea Locatelli üçüncü sırada yer aldı.

Steven Odendaal’ın dördüncü olduğu seansta Kevin Manfredi beşinci, ilk seansın lideri Soomer altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u Peter Sebastyen, Karel Hanika, Axel Bassani ve Raffaele de Rosa tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü ise bu seansı ve günü 21. sırada tamamladı.

İlk 6:

1.) Kyle Smith (GMT94 Yamaha) 1’54.250s

2.) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) +0.812s

3.) Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) +0.915s

4.) Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) +1.028s

5.) Kevin Manfredi (Altogoo Racing Team) +1.238s

6.) Hannes Soomer (Kallio Racing) +1.433s