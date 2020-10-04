Fransa SSP300: Garcia kazandı, Bahattin yarış dışı

Magny-Cours pistinde gerçekleştirilen yarışın startında Marc Garcia liderliğe yükseldi. Pole pozisyonundan başlayan Tom Booth-Amos 9.’luğa gerilerken, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu 10. sıraya geriledi.

Yarışın ortalarından itibaren yağmurun şiddeti arttırmasıyla beraber ön tarafta 6-7 motosikletlik bir lider grup oluştu.

Bu mücadelenin hemen gerisinde yer alan Bahattin, son turlara gelinirken iyice yavaşladı ve muhtemel bir teknik sorunla yarışı bırakmak durumunda kaldı.

Son turdaki galibiyet mücadelesinden galip ayrılan isim Garcia olurken, şampiyona lideri Jeffrey Buis ikinci, Hugo de Cancellis üçüncü oldu.

Şampiyona ikincisi Scott Deroue dördüncü olabilirken, Yuto Okaya beşinci, Adrian Huertas altıncı, Koen Meuffels yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Tom Edwards, Alvaro Diaz ve Felipe Macan tamamladı.

İlk 6:

1.) Marc Garcia (2R Racing)

2.) Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT) +0.749s

3.) Hugo de Cancellis (Team TRASIMENO) +1.037s

4.) Scott Deroue (MTM Kawasaki MOTOPORT) +2.310s

5.) Yuta Okaya (MTM Kawasaki MOTOPORT) +2.472s

6.) Adrian Huertas (ProGP Racing) +2.581s