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World Superbike / Magny-Cours / Yarış raporu

Fransa SSP300: Buis kazandı, Bahattin 3. oldu!

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Fransa SSP300: Buis kazandı, Bahattin 3. oldu!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport300 Şampiyonası’nın Fransa ayağındaki ilk yarışı Jeffrey Buis kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tom Booth-Amos, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Bahattin Sofuoğlu ise beşinciliğini korudu.

Ancak ilk virajda Victor Rodriguez Nunez’in kazası nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı.

Yarış yeniden başladığında Booth-Amos yerini korudu, Bahattin ise 4. sıraya yükseldi.

Son 3 tura girilirken lider Booth-Amos kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Böylece Bahattin 3. sıraya yükseldi.

Öndeki liderlik mücadelesi Jeffrey Buis ve Scott Deroue arasında heyecanlı geçti.

Son turda rakibini geçen şampiyona lideri Buis yarışı kazanırken, Deroue ikinci oldu.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise podyumu tamamlayan isim oldu.

Kevin Sabatucci kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Hugo de Cancellis beşinci, Yuta Okaya altıncı, Samuel di Sora yedinci oldu.

İlk 10’u ise Koen Meuffels, Enzo De La Vega ve Ton Kawakami tamamladı.

İlk 6:

1.) Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT)

2.) Scott Deroue (MTM Kawasaki MOTOPORT) +0.121s

3.) Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300) +8.537s

4.) Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project) +12.987s

5.) Hugo de Cancellis (Team TRASIMENO) +13.574s

6.) Yuta Okaya (MTM Kawasaki MOTOPORT) +17.608s

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SSP300 Yarış 1
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Cem Özel

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