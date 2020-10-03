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World Superbike / Magny-Cours / Sıralama turları raporu

Fransa SSP300: Booth-Amos pole pozisyonunda, Bahattin 5.

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Fransa SSP300: Booth-Amos pole pozisyonunda, Bahattin 5.
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport300 Şampiyonas’ının Fransa ayağında gerçekleştirilen Superpole seansını ilk sırada tamamlayan Tom-Booth Amos pole pozisyonunu almayı başardı.

Magny-Cours pistinde gerçekleştirilen Superpole seansında son dakikalarda liderlik mücadelesi yakın geçti.

Damalı bayrak sallanırken Marc Garcia’nın 2:05.394 ile liderliği bulunuyordu.

Ancak son turunda 2:05.312’lik bir derece elde eden Booth-Amos son anda pole pozisyonunu almayı başardı.

2017 SSP300 şampiyonu Garcia 0.082 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi şampiyona lideri Jeffrey Buis tamamladı.

Tom Edwards kendisine dördüncü sırada yer bulurken, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu beşinci olmayı başardı.

Kevin Sabatucci’nin altıncı olduğu sıralama turlarında Samuel di Sora yedinci, Scott Deroue sekizinci, Hugo de Cancellis dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Yuto Okaya tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSİ 17:30’da başlayacak.

İlk 6:

1.) Tom Booth-Amos (RT Motorsports by SKM – Kawasaki) 2’05.312s

2.) Marc Garcia (2R Racing) +0.082s

3.) Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT) +0.964s

4.) Tom Edwards (Kawasaki ParkinGO Team) +1.073s

5.) Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300) +1.243s

6.) Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project) +1.777s

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Alt-etkinlik SSP300 SP
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Cem Özel

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