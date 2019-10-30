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World SUPERBIKE / Son dakika

Fores, Puccetti Kawasaki ile Superbike'a dönüyor

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Fores, Puccetti Kawasaki ile Superbike'a dönüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Eki 2019 16:20

Xavi Fores, 2020'de Puccetti Kawasaki takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'na geri dönecek.

Fores, Barni Ducati takımıyla 2016-18 yılları arasında üç sezon boyunca Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştı ve bu süreçte altı podyum elde ederken, bunların beş tanesini geçen yıl aldı.

Buna karşılık takım, Michael Ruben Rinaldi'yi takıma getirmek adına onunla yollarını ayırdı.

Fores, şimdi Honda ile Britanya Superbike Şampiyonası'nda geçirdiği tek yılın ardından gelecek yıl Toprak Razgatlıoğlu'ndan boşalan Puccetti Kawasaki koltuğuna geçecek.

Bu yıl Britanya Superbike'ta dört podyum elde ettiği sezonu dokuzuncu bitiren Fores, "Gelecek sezon Dünya Superbike Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti Racing Takımı ile yarışacağım için çok mutluyum. Manuel ve Kawasaki, son birkaç yılda çok güçlü bir ekip kurdu ve onlarla anlaşma yapma fikri çok kolaydı. Motosiklet çok güçlü ve sürüş stilime tam uyuyor. Bu yüzden Manuel'le anlaşma yapmak için zorluyordum."

"Motosiklete geçmek ve Avustralya'da güçlü bir paketle, iyi durumda sezona başladığımızdan emin olmak adına hazırlık yapmak için sabırsızlanıyorum."

"Çabaları için Kawasaki Avrupa'ya, bana inanıp, güvendiği için Manuel'e teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu yıl ZX-10RR ile Puccetti adına iki galibiyet ve 10 podyum elde etmeyi başardı.

Bununla birlikte Yamaha'ya geçen temsilcimizin yeri için başlangıçta Leon Haslam'ın ismi geçmişti ancak Alvaro Bautista'nın yanındaki Honda motosikletine geçecek gibi görünüyor.

2020 Superbike gridi:

Takım Sürücüler
Kawasaki

 Jonathan Rea

 Alex Lowes
Ducati

 Chaz Davies

 Scott Redding
Crescent Yamaha

 Toprak Razgatlioglu

Netherlands Michael van der Mark
GRT Yamaha

 Federico Caricasulo

 Garrett Gerloff
Honda

 Alvaro Bautista

Açıklanmadı
BMW

 Tom Sykes

 Eugene Laverty
Puccetti Kawasaki

 Xavi Fores
Pedercini Kawasaki

 Jordi Torres

 Lorenzo Savadori
Barni Ducati

 Leon Camier
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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Xavi Fores
Takımlar Puccetti Racing
Editör Lewis Duncan

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