Fores, Puccetti Kawasaki ile Superbike'a dönüyor
Xavi Fores, 2020'de Puccetti Kawasaki takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'na geri dönecek.
Fores, Barni Ducati takımıyla 2016-18 yılları arasında üç sezon boyunca Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştı ve bu süreçte altı podyum elde ederken, bunların beş tanesini geçen yıl aldı.
Buna karşılık takım, Michael Ruben Rinaldi'yi takıma getirmek adına onunla yollarını ayırdı.
Fores, şimdi Honda ile Britanya Superbike Şampiyonası'nda geçirdiği tek yılın ardından gelecek yıl Toprak Razgatlıoğlu'ndan boşalan Puccetti Kawasaki koltuğuna geçecek.
Bu yıl Britanya Superbike'ta dört podyum elde ettiği sezonu dokuzuncu bitiren Fores, "Gelecek sezon Dünya Superbike Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti Racing Takımı ile yarışacağım için çok mutluyum. Manuel ve Kawasaki, son birkaç yılda çok güçlü bir ekip kurdu ve onlarla anlaşma yapma fikri çok kolaydı. Motosiklet çok güçlü ve sürüş stilime tam uyuyor. Bu yüzden Manuel'le anlaşma yapmak için zorluyordum."
"Motosiklete geçmek ve Avustralya'da güçlü bir paketle, iyi durumda sezona başladığımızdan emin olmak adına hazırlık yapmak için sabırsızlanıyorum."
"Çabaları için Kawasaki Avrupa'ya, bana inanıp, güvendiği için Manuel'e teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu yıl ZX-10RR ile Puccetti adına iki galibiyet ve 10 podyum elde etmeyi başardı.
Bununla birlikte Yamaha'ya geçen temsilcimizin yeri için başlangıçta Leon Haslam'ın ismi geçmişti ancak Alvaro Bautista'nın yanındaki Honda motosikletine geçecek gibi görünüyor.
2020 Superbike gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Kawasaki
|
Jonathan Rea
Alex Lowes
|Ducati
|
Chaz Davies
Scott Redding
|Crescent Yamaha
|
Toprak Razgatlioglu
Michael van der Mark
|GRT Yamaha
|
Federico Caricasulo
Garrett Gerloff
|Honda
|
Alvaro Bautista
Açıklanmadı
|BMW
|
Tom Sykes
Eugene Laverty
|Puccetti Kawasaki
|
Xavi Fores
|Pedercini Kawasaki
|
Jordi Torres
Lorenzo Savadori
|Barni Ducati
|
Leon Camier
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Xavi Fores
|Takımlar
|Puccetti Racing
|Editör
|Lewis Duncan
Fores, Puccetti Kawasaki ile Superbike'a dönüyor
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|SSP Yarış
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Cmt 26 Eki
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