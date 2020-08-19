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World Superbike / Barcelona / Son dakika

Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak

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Folger, Barcelona'da ilk Superbike yarışına çıkacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski MotoGP sürücüsü Jonas Folger, seriye tam zamanlı bir geçiş yapmayı hedefliyor ve önümüzdeki ayki Barcelona yarışında yer alacak.

27 yaşındaki Alman sürücü, 19-20 Eylül'de İspanyol pistinde, MGM Racing takımının YZF-R1'ini sürecek.

Folger son olarak geçen yıl Petronas Sprinta Moto2 takımı ile beş yarışa katıldı ve bunların hiçbirisinde puan alamadı.

Folger, geçtiğimiz hafta sonu Assen'de düzenlenen Almanya merkezli IDM serisinin sezon açılışanda çifte galibiyet almıştı ve hedefinin gelecek yıl dünya şampiyonasına adım atmak olduğunu söylemişti.

Resmi WSBK'nın resmi sitesine, "Dünya şampiyonasına geri dönmek istiyorum. Moto2'de özel davetle piste çıktım, ancak daha küçük kategorilerde kendimi harika hissetmiyordum."

"Herhangi bir kategoride yarışmak istiyorsam, o zaman geri dönüp 1000cc bir motosikletle, yani Superbike ile yarışmam gerektiğini biliyordum, çünkü bunu iyi şekilde yapabiliyorum. Bu yüzden yeni hedefim Dünya Superbike Şampiyonası'na gitmek. Barcelona'da iyi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

125cc ve Moto2 yarış galibi Folger, 2017'de Tech 3 Yamaha MotoGP takımıyla 13 yarışa çıktı ve Sachsenring'de ikinci oldu. Ancak Gilbert sendromu teşhisi konulduktan sonra sezona devam edemedi.

Daha sonra 2018'in çoğunu kenarda geçirdi ve 2019'da Yamaha'nın Avrupa MotoGP test sürücüsü oldu. Ancak kısa bir süre sonra bu görevden de ayrıldı.

Jonas Folger, Yamaha Factory Racing

Jonas Folger, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Pilotlar Jonas Folger
Editör Jamie Klein

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