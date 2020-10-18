Estoril WSBK: Toprak, Superpole yarışını da kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Yarışa son sıradan başlayan Scott Redding ilk turda 11. sıraya kadar yükselirken, 15. başlayan Jonathan Rea 7. sıraya yükseldi.

Alex Lowes ve Loris Baz ise ilk turlarda düşerek yarış dışı kaldılar.

Bu bölümde tur rekorunu da kıran Yamaha sürücüsü ve Red Bull sporcusu Toprak arkadaki sürücülerle farkı açmaya başladı.

Son turlara kadar da yerini rahat şekilde koruyan Toprak Razgatlıoğlu, Estoril’deki Superpole yarışını da kazanarak bu sezonki üçüncü galibiyetini almayı başardı.

Yarışın tamamını ikinci sırada götüren Garrett Gerloff Toprak’ın 1.9 saniye gerisinde yer alırken, yarış boyunca Chaz Davies ile harika bir mücadeleye girişen Michael van der Mark üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Böylece Yamaha podyumu kapatmış oldu.

Davies dördüncülükle yetinirken, Rea beşinci, Redding altıncı, Alvaro Bautista yedinci oldu.

İlk 10’u Leon Haslam, Michael Ruben Rinaldi ve Xavi Fores tamamladı.

Bu sonuçla beraber Rinaldi, bağımsız sürücüler sınıfında şampiyonluğa ulaştı.

Toprak bu galibiyetle beraber 212 puana ulaşırken, takım arkadaşı Van der Mark’ın 2 puan önüne geçti ve şampiyonada dördüncülüğe yükseldi.

Yarış sonucu: