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World Superbike / Estoril / Yarış raporu

Estoril WSBK: Toprak, Superpole yarışını da kazandı!

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Estoril WSBK: Toprak, Superpole yarışını da kazandı!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın son ayağı olan Estoril’deki Superpole yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Yarışa son sıradan başlayan Scott Redding ilk turda 11. sıraya kadar yükselirken, 15. başlayan Jonathan Rea 7. sıraya yükseldi.

Alex Lowes ve Loris Baz ise ilk turlarda düşerek yarış dışı kaldılar.

Bu bölümde tur rekorunu da kıran Yamaha sürücüsü ve Red Bull sporcusu Toprak arkadaki sürücülerle farkı açmaya başladı.

Son turlara kadar da yerini rahat şekilde koruyan Toprak Razgatlıoğlu, Estoril’deki Superpole yarışını da kazanarak bu sezonki üçüncü galibiyetini almayı başardı.

Yarışın tamamını ikinci sırada götüren Garrett Gerloff Toprak’ın 1.9 saniye gerisinde yer alırken, yarış boyunca Chaz Davies ile harika bir mücadeleye girişen Michael van der Mark üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Böylece Yamaha podyumu kapatmış oldu.

Davies dördüncülükle yetinirken, Rea beşinci, Redding altıncı, Alvaro Bautista yedinci oldu.

İlk 10’u Leon Haslam, Michael Ruben Rinaldi ve Xavi Fores tamamladı.

Bu sonuçla beraber Rinaldi, bağımsız sürücüler sınıfında şampiyonluğa ulaştı.

Toprak bu galibiyetle beraber 212 puana ulaşırken, takım arkadaşı Van der Mark’ın 2 puan önüne geçti ve şampiyonada dördüncülüğe yükseldi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 -    
2 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 1.928 1.928 1.928
3 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 2.940 2.940 1.012
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 4.074 4.074 1.134
5 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 4.745 4.745 0.671
6 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 5.915 5.915 1.170
7 Spain Alvaro Bautista Honda 10 7.969 7.969 2.054
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 11.835 11.835 3.866
9 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 12.293 12.293 0.458
10 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 12.342 12.342 0.049
11 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 12.643 12.643 0.301
12 Italy Federico Caricasulo Yamaha 10 12.714 12.714 0.071
13 Germany Jonas Folger Yamaha 10 14.984 14.984 2.270
14 Argentina Leandro Mercado Ducati 10 22.177 22.177 7.193
15 Italy Matteo Ferrari Ducati 10 22.349 22.349 0.172
16 Ireland Eugene Laverty BMW 10 22.581 22.581 0.232
17 Japan Takumi Takahashi Honda 10 27.889 27.889 5.308
18 Brazil Eric Granado Honda 10 29.975 29.975 2.086
19 South Africa Sheridan Morais Kawasaki 10 30.067 30.067 0.092
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 10 50.259 50.259 20.192
  France Loris Baz Yamaha 0      
  United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0      
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK SP Yarış
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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