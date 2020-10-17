World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
SSP300 SP:
00 Saat
:
00 Dakika
:
42 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Estoril / Sıralama turları raporu

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!

paylaşım
yorumlar
Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Estoril ayağında gerçekleştirilen Superpole seansında pole pozisyonu büyük farkla temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın son ayağı olan Estoril’de gerçekleştirilen Superpole seansı olaylı geçti.

Şampiyonluğun en büyük adayı Jonathan Rea ve onun takipçisi Scott Redding, seans içerisinde düşerek istedikleri turları atamadılar.

Bu haftanın formda isimlerinden olan Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, bu kazaları da fırsat bilerek 1:36.154’lük harika bir turla beraber pole pozisyonunu almayı başardı.

Honda’dan Leon Haslam 0.702 saniye geride sürpriz şekilde ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.711 saniye gerideki Garrett Gerloff tamamladı.

Chaz Davies kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Michael Ruben Rinaldi beşinci, Michael van der Mark altıncı, Alex Lowes yedinci oldu.

İlk 10’u Alvaro Bautista, Xavi Fores ve Tom Sykes tamamladı.

Şampiyon olması için bu hafta sonu üç puan alması yeterli olacak olan Rea 2 saniye geride 15. olabilirken, zaman turu atamayan Redding son sırada yer aldı.

Superpole sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 1'36.154    
2 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'36.856 0.702 0.702
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 9 1'36.865 0.711 0.009
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 11 1'36.891 0.737 0.026
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 11 1'36.911 0.757 0.020
6 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 1'36.947 0.793 0.036
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'37.028 0.874 0.081
8 Spain Alvaro Bautista Honda 11 1'37.042 0.888 0.014
9 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 1'37.129 0.975 0.087
10 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 1'37.159 1.005 0.030
11 Germany Jonas Folger Yamaha 11 1'37.175 1.021 0.016
12 France Loris Baz Yamaha 10 1'37.307 1.153 0.132
13 Italy Federico Caricasulo Yamaha 12 1'37.481 1.327 0.174
14 Ireland Eugene Laverty BMW 12 1'37.984 1.830 0.503
15 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1 1'38.192 2.038 0.208
16 Argentina Leandro Mercado Ducati 12 1'38.367 2.213 0.175
17 Italy Matteo Ferrari Ducati 4 1'38.375 2.221 0.008
18 South Africa Sheridan Morais Kawasaki 9 1'38.379 2.225 0.004
19 Japan Takumi Takahashi Honda 13 1'38.581 2.427 0.202
20 Brazil Eric Granado Honda 13 1'39.309 3.155 0.728
21 France Sylvain Barrier Ducati 1 1'39.346 3.192 0.037
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 12 1'40.967 4.813 1.621
  United Kingdom Scott Redding Ducati 1 30'23.746 28'47.592 28'42.779
Tüm sonuçları görüntüle
 
Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!

Önceki haber

Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK SP
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dah daha iyi olabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dah daha iyi olabilirim"

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

Galeri: Alonso'nun Renault testinden kareler
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Galeri: Alonso'nun Renault testinden kareler

Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!
Moto3 Moto3 / Antrenman raporu

Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!
World Superbike World Superbike / Sıralama turları raporu

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!

Son Haberler

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!
SBK World Superbike / Sıralama turları raporu

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!

Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!
SBK World Superbike / Antrenman raporu

Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!
SBK World Superbike / Son dakika

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!

Haslam, Honda Superbike takımında devam edecek
SBK World Superbike / Son dakika

Haslam, Honda Superbike takımında devam edecek

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

2s
2
Formula 1

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

3
Formula 1

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

4
Formula 1

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dah daha iyi olabilirim"

3s
5
Formula 1

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

Son Haberler

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!
SBK

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!

Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!
SBK

Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!
SBK

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!

Haslam, Honda Superbike takımında devam edecek
SBK

Haslam, Honda Superbike takımında devam edecek

Ducati Superbike takımında Davies'in yerine Rinaldi geçecek
SBK

Ducati Superbike takımında Davies'in yerine Rinaldi geçecek

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.