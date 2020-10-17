Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!

Dünya Superbike Şampiyonası’nın son ayağı olan Estoril’de gerçekleştirilen Superpole seansı olaylı geçti.

Şampiyonluğun en büyük adayı Jonathan Rea ve onun takipçisi Scott Redding, seans içerisinde düşerek istedikleri turları atamadılar.

Bu haftanın formda isimlerinden olan Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, bu kazaları da fırsat bilerek 1:36.154’lük harika bir turla beraber pole pozisyonunu almayı başardı.

Honda’dan Leon Haslam 0.702 saniye geride sürpriz şekilde ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.711 saniye gerideki Garrett Gerloff tamamladı.

Chaz Davies kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Michael Ruben Rinaldi beşinci, Michael van der Mark altıncı, Alex Lowes yedinci oldu.

İlk 10’u Alvaro Bautista, Xavi Fores ve Tom Sykes tamamladı.

Şampiyon olması için bu hafta sonu üç puan alması yeterli olacak olan Rea 2 saniye geride 15. olabilirken, zaman turu atamayan Redding son sırada yer aldı.

Superpole sonucu: