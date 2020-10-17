Estoril WSBK: Toprak kazandı, Rea şampiyon oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla beraber yerini korudu.

Çok iyi bir start alan Michael Ruben Rinaldi ikinciliğe yükselirken, aynı şekilde harika bir start alan Jonathan Rea ve Scott Redding de sırasıyla 8 ve 15. sıralara yükseldiler.

İlk tur içerisinde Rinaldi’yi geçen Garrett Gerloff ikinciliğe yükselirken, yükselişini sürdüren Rea kısa sürede üçüncülüğe kadar çıktı.

Toprak ise ilk bölümde art arda en hızlı turları atarak farkı açmaya başladı.

Bitime 16 tur kala motosikletinde sorun yaşayan Redding kenara çekti ve böylece Rea, daha yarış bitmeden art arda altıncı şampiyonluğunu ilan etti.

İki tur sonra ise, dördüncü sırada ilerleyen Michael van der Mark düştü ve yarış dışı kaldı.

Aynı turun sonunda ise Gerloff’u geride bırakan Rea, ikinciliğe yükseldi ve Toprak’ı kovalamaya başladı.

Ancak bitime 10 tur kala Rea, hem Chaz Davies’e hem de Gerloff’a geçilerek dördüncülüğe geriledi.

Son 3 tura girilirken ise 5. sıradaki Alvaro Bautista yerde kaldı ve en gerilere düştü.

Son bölümde rahat şekilde liderliğini koruyan Toprak Razgatlıoğlu yarışı kazanmayı başarırken, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Davies ikinci olurken, podyumu Gerloff tamamladı.

Yarışı dördüncü tamamlayan Kawasaki sürücüsü Rea ise Redding’in puan alamamasıyla beraber art arda altıncı şampiyonluğunu ilan etti.

Leon Haslam’ın beşinci olduğu yarışta Alex Lowes altıncı, Rinaldi yedinci, Xavi Fores sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Loris Baz ve Tom Sykes tamamladı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sonuçla beraber Rea 353 puana ulaşırken, Redding 281 puanda kaldı.

Davies 242 puanla üçüncü, Van der Mark 203 puanla dördüncü, Toprak 200 puanla beşinci, Lowes 189 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Superpole yarışı yarın TSİ 13:00’te, sezonun son yarışı ise yine yarın TSİ 17:15’te başlayacak.

Yarış sonucu: