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World Superbike / Estoril / Yarış raporu

Estoril WSBK: Toprak kazandı, Rea şampiyon oldu!

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Estoril WSBK: Toprak kazandı, Rea şampiyon oldu!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın son ayağı olan Estoril’deki ilk yarışı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanırken, Jonathan Rea şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla beraber yerini korudu.

Çok iyi bir start alan Michael Ruben Rinaldi ikinciliğe yükselirken, aynı şekilde harika bir start alan Jonathan Rea ve Scott Redding de sırasıyla 8 ve 15. sıralara yükseldiler.

İlk tur içerisinde Rinaldi’yi geçen Garrett Gerloff ikinciliğe yükselirken, yükselişini sürdüren Rea kısa sürede üçüncülüğe kadar çıktı.

Toprak ise ilk bölümde art arda en hızlı turları atarak farkı açmaya başladı.

Bitime 16 tur kala motosikletinde sorun yaşayan Redding kenara çekti ve böylece Rea, daha yarış bitmeden art arda altıncı şampiyonluğunu ilan etti.

İki tur sonra ise, dördüncü sırada ilerleyen Michael van der Mark düştü ve yarış dışı kaldı.

 

Aynı turun sonunda ise Gerloff’u geride bırakan Rea, ikinciliğe yükseldi ve Toprak’ı kovalamaya başladı.

Ancak bitime 10 tur kala Rea, hem Chaz Davies’e hem de Gerloff’a geçilerek dördüncülüğe geriledi.

Son 3 tura girilirken ise 5. sıradaki Alvaro Bautista yerde kaldı ve en gerilere düştü.

Son bölümde rahat şekilde liderliğini koruyan Toprak Razgatlıoğlu yarışı kazanmayı başarırken, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Davies ikinci olurken, podyumu Gerloff tamamladı.

Yarışı dördüncü tamamlayan Kawasaki sürücüsü Rea ise Redding’in puan alamamasıyla beraber art arda altıncı şampiyonluğunu ilan etti.

Leon Haslam’ın beşinci olduğu yarışta Alex Lowes altıncı, Rinaldi yedinci, Xavi Fores sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Loris Baz ve Tom Sykes tamamladı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sonuçla beraber Rea 353 puana ulaşırken, Redding 281 puanda kaldı.

Davies 242 puanla üçüncü, Van der Mark 203 puanla dördüncü, Toprak 200 puanla beşinci, Lowes 189 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Superpole yarışı yarın TSİ 13:00’te, sezonun son yarışı ise yine yarın TSİ 17:15’te başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 34'13.229     25
2 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 34'16.268 3.039 3.039 20
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 34'17.449 4.220 1.181 16
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 34'22.874 9.645 5.425 13
5 United Kingdom Leon Haslam Honda 21 34'28.961 15.732 6.087 11
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 34'29.155 15.926 0.194 10
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 34'29.434 16.205 0.279 9
8 Spain Xavi Fores Kawasaki 21 34'31.071 17.842 1.637 8
9 France Loris Baz Yamaha 21 34'31.264 18.035 0.193 7
10 United Kingdom Tom Sykes BMW 21 34'31.633 18.404 0.369 6
11 Germany Jonas Folger Yamaha 21 34'34.063 20.834 2.430 5
12 Ireland Eugene Laverty BMW 21 34'43.255 30.026 9.192 4
13 Argentina Leandro Mercado Ducati 21 34'45.115 31.886 1.860 3
14 Japan Takumi Takahashi Honda 21 35'00.393 47.164 15.278 2
15 Brazil Eric Granado Honda 21 35'02.030 48.801 1.637 1
16 South Africa Sheridan Morais Kawasaki 21 35'10.199 56.970 8.169  
17 Spain Alvaro Bautista Honda 21 35'45.906 1'32.677 35.707  
18 Belgium Loris Cresson Kawasaki 20 1 lap      
  Italy Federico Caricasulo Yamaha 12 9 laps      
  Netherlands Michael vanderMark Yamaha 7 14 laps      
  United Kingdom Scott Redding Ducati 5 16 laps      
  Italy Matteo Ferrari Ducati 2 19 laps      
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Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK Yarış 1
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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