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World Superbike / Estoril / Yarış raporu

Estoril WSBK: Sezonun son yarışını Davies kazandı, Toprak sezonu dördüncü tamamladı

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Estoril WSBK: Sezonun son yarışını Davies kazandı, Toprak sezonu dördüncü tamamladı
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Dünya Superbike’ın son ayağı olan Estoril’deki son yarışı Chaz Davies kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışta üçüncü olurken sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla yerini korudu.

Davies’e geçilerek üçüncülüğe gerileyen Garrett Gerloff ilk turlarda düşerek yarış dışı kalırken, Jonathan Rea üçüncülüğe yükselerek Toprak’ı kovalamaya başladı.

Yamaha sürücüsü Toprak ile güzel bir mücadeleye girişen Rea, atak yaparken temsilcimize temas etti ve yerde kaldı.

Bunun üzerine Kawasaki’nin takımlar şampiyonasındaki liderliği tehlikeye girdi. Ancak Rea kalkarak yarışa devam etti.

Bu kaza üzerine üçüncülüğe Scott Redding yükseldi ve Toprak’a yaklaşmaya başladı.

Son turlara girilirken de Toprak’ı geçen Redding ikinciliğe yükseldi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati fabrika takımındaki son yarışına çıkan Davies ise giderek farkı açtı ve sezonun son yarışını kazanmayı başardı.

Redding’in ikinciliği Ducati’ye dubleyi getirmesine rağmen bu sonuç, İtalyan üreticiye takımlar şampiyonluğu için yeterli olmadı ve 1 puan farkla Kawasaki’nin gerisinde kaldılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı üçüncü bitirip podyuma çıkarken şampiyonayı da Rea, Redding ve Davies’in gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Yamaha’daki son yarışına çıkan Michael van der Mark dördüncü olurken, Honda’dan Alvaro Bautista beşinci, gelecek sene Davies’in yerini alacak olan Michael Ruben Rinaldi altıncı, Leon Haslam yedinci sırada yer aldı.

Yarıştaki en iyi Kawasaki sürücüsü olup markaya şampiyonluğu getirmede büyük katkısı olan Xavi Fores sekizinci, Federico Caricasulo dokuzuncu, BMW sürücüsü Tom Sykes ise onuncu oldu.

Şampiyon Rea ise 14. sırada yarışı tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 34'07.368     25
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 34'09.319 1.951 1.951 20
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 34'09.924 2.556 0.605 16
4 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 21 34'17.791 10.423 7.867 13
5 Spain Alvaro Bautista Honda 21 34'22.841 15.473 5.050 11
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 34'27.645 20.277 4.804 10
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 21 34'28.442 21.074 0.797 9
8 Spain Xavi Fores Kawasaki 21 34'28.659 21.291 0.217 8
9 Italy Federico Caricasulo Yamaha 21 34'29.795 22.427 1.136 7
10 United Kingdom Tom Sykes BMW 21 34'32.536 25.168 2.741 6
11 Germany Jonas Folger Yamaha 21 34'34.313 26.945 1.777 5
12 Ireland Eugene Laverty BMW 21 34'35.879 28.511 1.566 4
13 Argentina Leandro Mercado Ducati 21 34'39.649 32.281 3.770 3
14 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 34'46.168 38.800 6.519 2
15 Italy Matteo Ferrari Ducati 21 34'53.451 46.083 7.283 1
16 Brazil Eric Granado Honda 21 34'54.368 47.000 0.917  
17 Japan Takumi Takahashi Honda 21 34'54.663 47.295 0.295  
18 South Africa Sheridan Morais Kawasaki 21 35'08.421 1'01.053 13.758  
19 Belgium Loris Cresson Kawasaki 21 35'38.706 1'31.338 30.285  
  United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 15 6 Laps      
  France Loris Baz Yamaha 14 7 Laps      
  United States Garrett Gerloff Yamaha 2 19 Laps      
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK Yarış 2
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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