Estoril WSBK: Sezonun son yarışını Davies kazandı, Toprak sezonu dördüncü tamamladı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla yerini korudu.

Davies’e geçilerek üçüncülüğe gerileyen Garrett Gerloff ilk turlarda düşerek yarış dışı kalırken, Jonathan Rea üçüncülüğe yükselerek Toprak’ı kovalamaya başladı.

Yamaha sürücüsü Toprak ile güzel bir mücadeleye girişen Rea, atak yaparken temsilcimize temas etti ve yerde kaldı.

Bunun üzerine Kawasaki’nin takımlar şampiyonasındaki liderliği tehlikeye girdi. Ancak Rea kalkarak yarışa devam etti.

Bu kaza üzerine üçüncülüğe Scott Redding yükseldi ve Toprak’a yaklaşmaya başladı.

Son turlara girilirken de Toprak’ı geçen Redding ikinciliğe yükseldi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati fabrika takımındaki son yarışına çıkan Davies ise giderek farkı açtı ve sezonun son yarışını kazanmayı başardı.

Redding’in ikinciliği Ducati’ye dubleyi getirmesine rağmen bu sonuç, İtalyan üreticiye takımlar şampiyonluğu için yeterli olmadı ve 1 puan farkla Kawasaki’nin gerisinde kaldılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı üçüncü bitirip podyuma çıkarken şampiyonayı da Rea, Redding ve Davies’in gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Yamaha’daki son yarışına çıkan Michael van der Mark dördüncü olurken, Honda’dan Alvaro Bautista beşinci, gelecek sene Davies’in yerini alacak olan Michael Ruben Rinaldi altıncı, Leon Haslam yedinci sırada yer aldı.

Yarıştaki en iyi Kawasaki sürücüsü olup markaya şampiyonluğu getirmede büyük katkısı olan Xavi Fores sekizinci, Federico Caricasulo dokuzuncu, BMW sürücüsü Tom Sykes ise onuncu oldu.

Şampiyon Rea ise 14. sırada yarışı tamamladı.

Yarış sonucu: