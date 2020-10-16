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World Superbike / Estoril / Antrenman raporu

Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!

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Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike Şampiyonası’nın son ayağı olan Estoril’deki cuma gününü ilk sırada tamamlayan isim Scott Redding olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci sırada yer aldı.

Dünya Superbike, 27 yıl aradan sonra Estoril’e dönüş yaptı ve heyecan ilk antrenman seansıyla başladı.

Daha önce 125cc ve Moto2’deyken bu pistte yarışan Redding, 1:37.181’lik turu ile beraber sabah seansında en yakın rakibinin 0.4 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Redding’in arkasında ise dört Yamaha sürücüsü vardı. Garrett Gerloff ikinci olurken, Loris Baz üçüncü, Toprak Razgatlıoğlu dördüncü, Michael van der Mark ise beşinci sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Jonathan Rea ise ilk seansı 0.651 saniye geride altıncı sırada tamamladı.

İkinci seansın başlarında ise önce Redding’in, sonrasında ise Baz’ın liderliği vardı.

Ancak 1:37.084 ile lider olan Baz kaza yaptı ve sonrasında seansın büyük bölümünde sürüş yapamadı.

Seansın son dakikalarına kadar Baz ilk sırada yer almaya devam ederken, son turunda 1:36.975 elde eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıraya yükseldi ve 1:37’nin altına inen ilk sürücü oldu.

Ancak damalı bayrak sallanırken 1:36.886’lık bir tur atan Redding, seansı ve günü lider tamamlamayı başardı.

Toprak 0.089 saniye geride ikinci olurken, Baz 0.198 saniye geride ilk çizgiyi tamamladı.

Şampiyon olması için hafta sonu boyunca sadece 3 puan alması yeterli olan Rea dördüncü, Alex Lowes beşinci, Gerloff altıncı, Chaz Davies yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise özel izinle yarışan Jonas Folger, Van der Mark ve Leon Haslam tamamladı.

2. antrenman seansı:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 18 1'36.886    
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 19 1'36.975 0.089 0.089
3 France Loris Baz Yamaha 11 1'37.084 0.198 0.109
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 1'37.443 0.557 0.359
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 1'37.563 0.677 0.120
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'37.606 0.720 0.043
7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 25 1'37.626 0.740 0.020
8 Germany Jonas Folger Yamaha 19 1'37.628 0.742 0.002
9 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 21 1'37.775 0.889 0.147
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 19 1'37.883 0.997 0.108
11 Spain Alvaro Bautista Honda 17 1'37.914 1.028 0.031
12 United Kingdom Tom Sykes BMW 17 1'37.936 1.050 0.022
13 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'38.241 1.355 0.305
14 Spain Xavi Fores Kawasaki 19 1'38.266 1.380 0.025
15 France Sylvain Barrier Ducati 20 1'38.375 1.489 0.109
16 Italy Federico Caricasulo Yamaha 26 1'38.515 1.629 0.140
17 Italy Matteo Ferrari Ducati 18 1'38.766 1.880 0.251
18 Ireland Eugene Laverty BMW 19 1'38.925 2.039 0.159
19 Argentina Leandro Mercado Ducati 22 1'39.101 2.215 0.176
20 Brazil Eric Granado Honda 20 1'39.326 2.440 0.225
21 South Africa Sheridan Morais Kawasaki 21 1'39.708 2.822 0.382
22 Japan Takumi Takahashi Honda 18 1'39.787 2.901 0.079
23 Belgium Loris Cresson Kawasaki 20 1'42.683 5.797 2.896
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1. antrenman seansı:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 19 1'37.181    
2 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'37.619 0.438 0.438
3 France Loris Baz Yamaha 19 1'37.680 0.499 0.061
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'37.731 0.550 0.051
5 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 24 1'37.829 0.648 0.098
6 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18 1'37.832 0.651 0.003
7 Germany Jonas Folger Yamaha 18 1'38.211 1.030 0.379
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'38.498 1.317 0.287
9 Italy Federico Caricasulo Yamaha 23 1'38.538 1.357 0.040
10 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 1'38.563 1.382 0.025
11 Spain Alvaro Bautista Honda 20 1'38.580 1.399 0.017
12 United Kingdom Leon Haslam Honda 17 1'38.664 1.483 0.084
13 United Kingdom Tom Sykes BMW 20 1'38.746 1.565 0.082
14 Spain Xavi Fores Kawasaki 20 1'38.801 1.620 0.055
15 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'38.857 1.676 0.056
16 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'38.959 1.778 0.102
17 Italy Matteo Ferrari Ducati 18 1'39.297 2.116 0.338
18 France Sylvain Barrier Ducati 16 1'39.582 2.401 0.285
19 Japan Takumi Takahashi Honda 19 1'40.357 3.176 0.775
20 Argentina Leandro Mercado Ducati 18 1'40.523 3.342 0.166
21 South Africa Sheridan Morais Kawasaki 16 1'41.153 3.972 0.630
22 Brazil Eric Granado Honda 17 1'41.448 4.267 0.295
23 Belgium Loris Cresson Kawasaki 21 1'43.642 6.461 2.194
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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