Estoril WSBK: Cuma gününün lideri Redding, Toprak ikinci!

Dünya Superbike, 27 yıl aradan sonra Estoril’e dönüş yaptı ve heyecan ilk antrenman seansıyla başladı.

Daha önce 125cc ve Moto2’deyken bu pistte yarışan Redding, 1:37.181’lik turu ile beraber sabah seansında en yakın rakibinin 0.4 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Redding’in arkasında ise dört Yamaha sürücüsü vardı. Garrett Gerloff ikinci olurken, Loris Baz üçüncü, Toprak Razgatlıoğlu dördüncü, Michael van der Mark ise beşinci sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Jonathan Rea ise ilk seansı 0.651 saniye geride altıncı sırada tamamladı.

İkinci seansın başlarında ise önce Redding’in, sonrasında ise Baz’ın liderliği vardı.

Ancak 1:37.084 ile lider olan Baz kaza yaptı ve sonrasında seansın büyük bölümünde sürüş yapamadı.

Seansın son dakikalarına kadar Baz ilk sırada yer almaya devam ederken, son turunda 1:36.975 elde eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sıraya yükseldi ve 1:37’nin altına inen ilk sürücü oldu.

Ancak damalı bayrak sallanırken 1:36.886’lık bir tur atan Redding, seansı ve günü lider tamamlamayı başardı.

Toprak 0.089 saniye geride ikinci olurken, Baz 0.198 saniye geride ilk çizgiyi tamamladı.

Şampiyon olması için hafta sonu boyunca sadece 3 puan alması yeterli olan Rea dördüncü, Alex Lowes beşinci, Gerloff altıncı, Chaz Davies yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise özel izinle yarışan Jonas Folger, Van der Mark ve Leon Haslam tamamladı.

2. antrenman seansı:

1. antrenman seansı: