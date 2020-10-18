Estoril Supersport: Mahias kazandı, Can çaylak sezonunu 12. tamamladı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Andrea Locatelli startta Lucas Mahias ve Philipp Öttl’a geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Temsilcimiz Can Öncü ise 15. başladığı yarışın ilk turunda 12. sıraya yükseldi.

Turlar ilerledikçe Raffaele De Rosa, Öttl, Mahias ve Locatelli’nin başını çektiği 8 motosikletlik bir lider grup oluştu.

Yarışın son virajına kadar kıyasıya bir mücadeleye girişen bu grupta önde kalmayı başaran isim Mahias oldu ve galibiyete ulaştı.

Locatelli son anda ikinciliğe yükselmeyi başarırken, De Rosa üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Steven Odendaal kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Öttl beşinci, Isaac Vinales altıncı, Manuel Gonzalez yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Hannes Soomer, Jules Cluzel ve Danny Webb oldu.

Red Bull sporcusu ve temsilcimiz Can Öncü ise 14. olarak sezonu puanlar alarak kapattı.

Dünya Supersport’ta şampiyon Locatelli olurken, Can Öncü çaylak sezonunu 12. sırada tamamladı.