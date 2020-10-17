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World Superbike / Estoril / Yarış raporu

Estoril Supersport: Locatelli kazandı, Can 6. oldu

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Estoril Supersport: Locatelli kazandı, Can 6. oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport’un Estoril hafta sonundaki ilk yarışını Andrea Locatelli kazanırken, temsilcimiz Can Öncü altıncı oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Andrea Locatelli startta Lucas Mahias’a geçilse de ilk virajın çıkışında yerini geri aldı.

Yarışa 12. başlayan temsilcimiz Can Öncü ise startta yerini korudu.

İlk turlarda Danny Webb ve Peter Sebestyen düşerek yarış dışı kaldı ve bu kazaların ardından kırmızı bayrak sallandı.

Piste saçılan çakıllar temizlendikten sonra yarış yeniden start aldı ve Locatelli ilk sırayı korudu.

Ancak Mahias ve Raffaele De Rosa temas yaşayarak yerde kaldılar. Bunun sonucunda De Rosa yarış dışı kalırken, Mahias kalkarak yarışa devam etti.

Bunlardan faydalanan Red Bull sporcusu Can Öncü ise dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Can Oncu, Turkish Racing Team

Can Oncu, Turkish Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk üç sıradaki Locatelli, Philipp Öttl ve Hannes Soomer lider grubu oluştururken, diğer sürücülerle arayı açmaya başladılar.

Dördüncülük mücadelesi ise Can Öncü, Steven Odendaal, Isaac Vinales ve Manuel Gonzalez arasındaydı.

Son bölümde rakipleriyle farkı açan Locatelli yarışı kazanmayı başarırken, bu sezonki 12. galibiyetini almayı başardı.

Öttl ikinci olurken, podyumu Soomer tamamladı.

Vinales dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Odendaal beşinci oldu.

Temsilcimiz Can Öncü yarışı altıncı sırada tamamlarken, Gonzales yedinci, Axel Bassani sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Jules Cluzel ve Corentin Perolari tamamladı.

İlk 6:

1.) Andrea Locatelli (BARDHAL Evan Bros. WorldSSP Team)

2.) Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) +1.591s

3.) Hannes Soomer (Kallio Racing) +1.968s

4.) Isaac Viñales (Kallio Racing) +4.634s

5.) Steven Odendaal (EAB Ten Kate Racing) +6.211s

6.) Can Öncü (Turkish Racing Team) +6.776s

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SSP Yarış 1
Pilotlar Can Öncü
Editör Cem Özel

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