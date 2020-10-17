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World Superbike / Estoril / Yarış raporu

Estoril SSP300: Perez kazandı, Buis şampiyon oldu

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Estoril SSP300: Perez kazandı, Buis şampiyon oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport300’ün Estoril ayağındaki ilk yarışı Mika Perez kazanırken, Jeffrey Buis şampiyonluğunu ilan etti. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 14. sırada tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nick Kalinin iyi bir startla yerini korudu.

Hugo de Cancelis, Alfonso Coppola, Thomas Brianti ve Filippo Rovelli ilk turda temas yaşayarak yarış dışı kaldılar.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 21. başladığı yarışta ilk turun ardından 17. sıraya yükseldi.

Sonrasında öndeki 15 motosikletlik lider gruba yetişen Bahattin, son 4 tura girilirken puan barajına girmeye başardı.

Ancak önündeki Kalinin ile Unai Orradre’nin yaşadığı kazadan faydalanan temsilcimiz 11. sıraya yükseldi.

Kaza sonrası Tom Booth-Amos, Mika Perez, Koen Meuffels ve Bruno Ieraci diğer sürücülerden koparak liderlik mücadelesi vermeye başladı.

Son turdaki müthiş mücadeleyi kazanan Perez galibiyete ulaşırken, Meuffels ikinci, Booth-Amos üçüncü oldu.

Ieraci dördüncü olup podyumu kılpayı kaçırırken, Victor Rodriguez Nunez beşinci oldu.

Yarışı altıncı sırada tamamlayan Jeffrey Buis son yarış öncesinde şampiyonluğunu ilan ederken, Samuel Di Sora yedinci, şampiyona ikincisi Scott Deroue sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Kawakami kardeşler tamamladı.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 14. sırada finiş gördü.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SSP300 Yarış 1
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Cem Özel

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