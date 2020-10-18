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World Superbike / Estoril / Yarış raporu

Estoril SSP300: Meuffels kazandı, Bahattin şampiyona üçüncüsü oldu!

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Estoril SSP300: Meuffels kazandı, Bahattin şampiyona üçüncüsü oldu!
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2020 Dünya Supersport300 sezonunun son yarışını Koen Meuffels kazanırken, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu yarışta dördüncü olarak şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nick Kalinin iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 20. başladığı yarışın ilk bölümünde 16. sıraya yükseldi.

Ön tarafta liderlik sürekli el değiştirirken, Bahattin en hızlı turu da atarak bu grubu kısa sürede yakaladı.

Son 3 tura girilirken son virajda düşen Tom Booth-Amos yarış dışı kaldı ve böylece Bahattin Sofuoğlu şampiyona üçüncülüğünü garantiledi.

Son turlarda Samuel di Sora ile güzel bir mücadeleye girişen Koen Meuffels yarışı kazanırken, di Sora ikinci, son düzlükte Bahattin’i geçen Mika Perez üçüncü oldu.

Şampiyona üçüncüsü olan Bahattin yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Meikon Kawakami beşinci, Yuta Okaya altıncı, Kalinin yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Kevin Sabatucci, şampiyon Jeffrey Buis ve Adrian Huertas oldu.

Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha

Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SSP300 Yarış 2
Pilotlar Bahattin Sofuoğlu
Editör Cem Özel

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