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Eski WSBK ve 500cc yıldızı Anthony Gobert 48 yaşında hayatını kaybetti

Eski Dünya Superbike ve 500cc yarış yıldızı Anthony Gobert geçirdiği bir hastalık sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
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Anthony Gobert

Ölüm haberi, annesi Suzanne Gobert tarafından Facebook'ta, motor sporları dışındaki yaşamından ve bağımlılıkla mücadelesinden bahsettiği bir gönderiyle doğrulandı.

Suzanne Gobert, "Bunu yazarken kalbim parçalanıyor. Çünkü güzel oğlum Anthony bu öğleden sonra vefat etti."

"Onu doğduğu andan öleceğim güne kadar sevdim. Zaman zaman en hafif tabiriyle zor biriydi ama her zaman iyi bir kalbi vardı ve herkese değer verirdi."

"Ne yazık ki ailelerimizde derin izleri olan bağımlılığın kurbanı oldu. İyileşmeyi pek çok kez denedi ama başaramadı."

"Onunla gurur duyuyorum ve hayatına katkıda bulunan tüm o iyi insanlara teşekkür ediyorum. Kim olduğunuzu biliyorsunuz." sözleriyle oğluna veda etti.

Disiplin değiştirmeden önce kariyerine motokrosta başlayan Gobert, ilk kez 1994 yılında Phillip Island'da WSBK'ya katıldığı tek bir hafta sonunda bir pol, podyum ve zafer elde ettiğinde ilgi odağı haline geldi.

Bu sonuçlar ona sonraki iki sezon boyunca Kawasaki ile tam zamanlı bir sözleşme kazandırdı. Bu süre zarfında kariyerine iki zafer daha ekledi ve şampiyonadaki en iyi derecesi olan dördüncülüğü elde etti.

 

WSBK'da kısa sürede başarı elde eden Avustralyalı, 1997'de 500cc kategorisinde (şimdiki MotoGP) Suzuki'ye katıldı ve sadece ikinci yarışında yedinci olarak en iyi derecesini elde etti.

Ancak, premier sınıftaki ilk sezonu daha bitmeden, uyuşturucu testini geçemediği için takım tarafından kovuldu.

1999 yılında MuZ Weber ile yaptığı geri dönüş de sportif olmayan nedenlerle kısa sürdü.

O dönemde MotoGP kariyeri bitmiş gibi görünen Gobert, 2000 yılında Bimota ile WSBK'ya dönerek serideki sekizinci ve son zaferini elde etti.

Gobert, ara sıra diğer şampiyonalara katılmanın yanı sıra, hem anavatanı Avustralya'da hem de Amerika'da yarışarak 40'lı yaşlarında da yarışmaya devam etti.

Pist dışında da uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla ilgili sorunlar yaşamaya devam etti ve hatta 2008 yılında hırsızlıktan hüküm giydi.

2019'da bir restoranda beyzbol sopasıyla feci şekilde dövüldüğü bir tartışmanın ardından yoğun bakıma alındı.

Kardeşi Aaron'a göre, Anthony son zamanlarda ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu ve bu hafta ölümünden önce palyatif bakıma alınmıştı.

Kariyerinin zirvesindeyken gösterişli kişiliği nedeniyle Anthony Gobert, 'The Go Show' lakabını almıştı.

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