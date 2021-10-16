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Dünya Supersport Arjantin: Cluzel kazandı, Can Öncü podyuma çıktı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki ilk yarışını Jules Cluzel kazanırken, Can Öncü üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Dünya Supersport Arjantin: Cluzel kazandı, Can Öncü podyuma çıktı

Temsilcimiz Can Öncü, bugün Arjantin'de gerçekleştirilen Dünya Supersport yarışında bu yılki en güçlü performanslarından birisini ortaya koydu.

Can, dördüncü sıradan başladığı yarışta, ilk viraja lider girmeyi başardı. Fakat sonrasında Jules Cluzel'e geçildi ve ardından podyum mücadelesi vermeye başladı. 

Temsilcimiz, Cluzel'e geçildikten sonra Manuel Gonzalez'in baskısı altına girdi ve bitime yedi tur kala rakibinin ardına düştü.

Ön tarafta Cluzel, Can'ı geçmesinin ardından arayı açmaya başladı ve ön tarafta rahat bir galibiyet elde ederek, bu yılki ikinci zaferini elde etti.

Gonzalez, Can'ın hemen önünde ikinci olurken, temsilcimiz Can üçüncü oldu ve bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Şampiyonluk savaşı veren Steven Odendaal, damalı bayrağı şampiyona lideri Dominique Aegerter'in önünde dördüncü sırada gördü ve şampiyonluk umutlarını kalan yarışlara taşıdı.

Aegerter'in beşinci olduğu yarışta Valentin Debise sürpriz şekilde altıncı, Peter Sebestyen yedinci ve Niki Tuuli sekizinci oldu.

İlk onu Glen van Straalen ve Vertti Takala tamamladı.

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