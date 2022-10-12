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World Superbike / Algarve Haberler

Dünya Supersport 300 sürücüsü Steeman, kaza sonucu hayatını kaybetti

Dünya Supersport 300 sürücüsü Victor Steeman, geçtiğimiz hafta sonu Portimao'da düzenlenen yarışta geçirdiği kazanın ardından 22 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünya Supersport 300 sürücüsü Steeman, kaza sonucu hayatını kaybetti
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Motosiklet yarışlarının yönetim organı FIM, Salı akşamı yaptığı açıklama ile Hollandalı sürücünün Cumartesi günü Portekiz pistinde gerçekleştirilen açılış yarışında meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaza, yarışın derhal durdurulmasına, günün geri kalan kısmının ertelenmesine ve Dünya Superbike yarışının 20 turdan 14 tura düşürülmesine neden oldu.

MTM Kawasaki sürücüsü Steeman, helikopterle Faro kentinde bulunan bir hastaneye nakledilmeden önce sağlık merkezine götürüldü ve birkaç gün sonra da ne yazık ki hayatını kaybetti.

Steeman'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bir motosiklet sürücüsünün ebeveyni olarak her zaman korktuğumuz şey şimdi gerçeğe dönüştü. Victor'umuz bu son yarışı kazanamadı."

Aile, çok büyük bir üzüntü yaşamasına rağmen, beş kişinin hayatını kurtarabilmek amacıyla genç sürücünün organlarını bağışlayacağını da duyurdu.

 

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