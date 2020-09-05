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World Superbike / Yarış raporu

Dünya Supersport 300: Nunes kazandı, Bahattin ikinci oldu!

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Dünya Supersport 300: Nunes kazandı, Bahattin ikinci oldu!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Aragon'deki ilk yarışı Rodriguez Nunes kazandı.

Yarışa ilk cepten başlayan Bahattin rakipleri kadar iyi bir start alamadı.

Yarışın ilk saniyelerine 3. sırada devam eden temsilcimiz ilk turda yeniden liderliği ele geçirdi ancak uzun sürmedi.

Leracci, Deroue, Sofuoğlu arasında liderlik sürekli el değiştirdi. İlk üç turu geride bırakırken ataklar birbiri arkasına gelmeye devam etti.

Bu serinin önde gelen 10 sürücüsü yarışı tahmin edersiniz ki ön sırada sürdürdü.

Yarış esnasındaki genel klasman lideri Jeffrey Buis başlarda nispeten ön grubun ortasında götürüp lastiklerini korumayı tercih etti ama yarışın yarısına gelirken liderliği ele aldı.

Atakların ardı arkası kesilmediği için hemen sonrasında Bahattin yeniden liderliği ele geçirdi ancak uzun sürmedi.

Liderlik el değiştirmeye devam etti.

Yarışın bitimine 5 tur kala ilk 10 Buis, Deroue, Ieraci, Sofuoğlu, Huertas, De Cancellis, Orradre, Rodriguez Nunez, Carrasco ve Perez şeklindeydi ancak sıralama sürekli değişmeye devam etti.

5 tur kala Tom Booth-Amos kazaya karışarak yarış dışı kaldı. Son 3 tura girerken Okaya ve Kalinin kazaya karıştı ve yarış dışı kaldılar.

Ayrıca Hugo de Cancellis de kötü bir şekilde düşerek yarış dışı kaldı.

Kazaların karmaşasından sıyrılanlar Buis, Orradre Rodriguez Nunes, Bahattin ve Deroue oldu.

Ana Carrasco onunculuğa kadar geriledi.

Bahattin son iki tura girerken harika bir atakla liderliği kaptı. Çekişmeli mücadele devam ederken sürücüler arasındaki farklar sürekli değişiyordu.

Son turda herkes son kozlarını oynadı.

Bahattin, Orradre ve Deroue arasında liderlik savaşı sürüyordu.

Son virajda lider Rodriguez Nunes'in hemen ensesinde olan Bahattin ne yazık ki onu geçemedi ancak çok az bir farkla ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı ve çok kıymetli puanlar elde etti.

Bahattin ve Rodriguez Nunes arasındaki fark 0.02 saniye idi.

Podyumun üçüncü basamağını tamamlayan isim Hollandalı sürücü Jeffrey Buis oldu.

Dördüncü sıraya Scott Deroue hemen arkasına ise erkeklerin arasındaki tek kız isim olan Ana Carrasco yerleşti.

İlk sekizi tamamlayan isimler Mika Perez, Bruno Ieraci ve Thomas Brianti oldu.

 
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